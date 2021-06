De to mænd beskrives begge som østeuropæiske af udseende og omkring 40 år. Arkivfoto

Politiet advarer mod falske teknikere

To mænd, som politiet mener er tricktyve, forsøgte onsdag at tiltuske sig adgang til to hjem i Hillerød

Hillerød - 17. juni 2021 kl. 13:55 Kontakt redaktionen

Nordsjællands Politi advarer nu mod to falske teknikere, der onsdag forsøgte at snyde sig ind i to hjem i Hillerød under påskud af, at de skulle udføre noget arbejde.

Det kan man læse i døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.

Første gang, de to mænd, der begge beskrives som østeuropæere, forsøgte at tiltuske sig adgang til et hjem, var ved 9-tiden, da de bankede på døren hos en 32-årig kvinde på Svalevej og sagde, at de kom fra en telekommunikationsvirksomhed og skulle arbejde på matriklen. De to falske teknikere, som politiet mener er tricktyve, kunne dog ikke fremvise dokumentation for, at de arbejdede for den navngivne virksomhed, og kvinden afviste dem derfor. Hun ringede derefter til virksomheden, som kunne bekræfte, at det ikke var deres teknikere.

Politiet sendte en patrulje ud for at lede efter de to mænd, men de var forsvundet.

En times tid senere, altså ved 10-tiden, udspillede en lignende situation sig på Sættedammen, hvor to mænd ringede på døren hos en 55-årig mand og udgav sig for at arbejde for samme telekommunikationsvirksomhed. Den 55-årige mand afviste dog at lukke dem ind og ringede til politiet. Men heller ikke denne gang lykkedes det politiet at finde mændene.

Politiet formoder, at der er tale om de samme gerningsmænd, da beskrivelsen af dem fra de to episoder er identiske.

De to mænd beskrives begge som østeuropæiske af udseende og omkring 40 år. Den ene er cirka 170 centimeter høj, spinkel af bygning og med kort hår. Han var iført en grå sweatshirt med et hvidt firmanavn trykt på ryggen. Ifølge anmelderne talte han engelsk og kun lidt dansk.

Den anden beskrives som cirka 180 centimeter høj og kraftig af bygning. Han var ved episoden på Sættedammen iført en hjelm og en gul neon-farvet vest med et firmanavn påtrykt. Han talte også engelsk og kun lidt dansk.

