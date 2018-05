Politiet: Ingen forbrydelse bag mistænkeligt forhold

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

- Vi er i gang med at undersøge et mistænkeligt forhold ved Fantasiens Ø i Hillerød. Derfor er vi en del politi på stedet, skriver politiet på Twitter.

Ifølge Nordsjællands Politi er der fundet en kniv og en bluse på stedet, og politiet er fortsat i gang med undersøgelser på stedet

Ifølge sn.dks mand på stedet er Nordsjællands Politi til stede med hundepatruljer, ligeosm det lokale redningsberedskab og dykkere fra brandvæsenet er lige nu i aktion ved Fantasiens Ø i Store Dyrehave ved Hillerød,

Det var en hundelufter, der i formiddags fandt en kniv og et stykke stof i området, og derefter alarmerede politiet.

Det fik politiet til at rykke talstærkt ud for at finde ud af, om der lå andre ting i skoven.

- Det så indledningsvist lidt mærkeligt ud, men der er nok en naturlig forklaring. Der kan være mange årsager til, at det ligger her, og nu skal vi undersøger, hvordan det er kommet her, siger indsatsleder fra Nordsjællands Politi, Hans Petersen til sn.dk.

Dykkerne har ikke været i søen, og Hans Petersen vurderer ikke, at det skal i vandet.

Politiet har afspærret et område i skoven med bånd tværs over stien, for at holde nysgerrige væk.

sn.dk følger sagen....