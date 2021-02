Politiet: "Er det din vinkelsliber eller skruemaskine?"

Politiet forsøger at finde de rette ejermænd til tyvekoster, der er blevet fundet i forbindelse med efterforskningen at tyverier fra varebiler

"Udover at få dit værktøj tilbage kan du med oplysninger om hvor og hvornår værktøjet blev stjålet hjælpe os med at skrue sagen sammen, så vi forhåbentlig kan finde og stille gerningsmanden til ansvar - og man skal da nærmest have en skrue løs for ikke at kunne se, at det er en win-win," skriver politiet i opslaget.