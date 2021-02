En politibil kørte sent lørdag aften galt på Holmegårdsvej Foto: Presse-fotos.dk

Politibil kørte galt på vej til hasteopgave

En politibil kørte sent lørdag aften galt på Holmegårdsvej. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Politibilen var på vej til en hasteopgave, da føreren af politibilen pludselig mister herredømmet over bilen og påkører et elskab og et stakit.