Se billedserie Selv om der har været flere tilfælde af knivstikkerier i Hillerød det sidste stykke tid, er der ingen grund til at være bekymrede for, at der er problemer med bander blandt Hillerøds unge, lyder det fra politiet. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Politi: Knivstikkeri hver måned over sommeren - Derfor ser vi en serie af knivoverfald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Politi: Knivstikkeri hver måned over sommeren - Derfor ser vi en serie af knivoverfald

Hillerød - 30. august 2021 kl. 10:16 Af Magnus Eg Møller og Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Den 13. august blev en 18-årig mand omringet og stukket i baglåret på et græsområde nord for Hillerød Tekniske Skole.

Tre unge mænd er varetægtsfængslet i sagen, mens yderligere to stadig er på fri fod.

Sagen kommer som den tredje af sin slags på blot tre måneder. Både i juni og juli blev unge mænd stukket af unge mænd, og i september 2020 blev en 16-årig overfaldet og stukket med kniv i ballen i Helsingørsgade.

Men rækken af knivstikkerier skal ikke ses i relation til hinanden - de hænger ikke sammen, og de er ikke banderelaterede, lyder det fra afdelingsleder for personfarlig kriminalitet i Nordsjællands Politi, Anders Juul:

- Vi har virkelig fingeren på pulsen i forhold til banderne. Alle bander og bandemedlemmer er registrerede, og der er i de fire sager ikke tale om bander. Der er tale om venner og bekendte, og i nogle af sagerne har vi kendt til personerne i forvejen. Stik i ballen og baglåret er set i bandemiljøer, og hvorvidt der måske kan være tale om efterligninger, er ikke bekræftet i efterforskningen, siger han og fortsætter:

- Der ses ingen sammenhænge i de fire sager overhovedet. Der er både tale om interne uoverensstemmelser mellem bekendte samt umotiverede overfald opstået i en situation mellem folk.

Gerningsmændene har i følge Anders Juul i flere tilfælde været kendt af politiet i forvejen. Alligevel mener han, at politiets forebyggelsesarbejde fungerer, og at der ikke er grund til bekymring:

- Vi arbejder målrettet med forebyggelse gennem vores områdebetjente og SSP. Vi laver forebyggende arbejde i skolerne i forhold til at gå med kniv, og vi laver operativ forebyggelse ved at holde øje med folk. I de to seneste sager er der foretaget varetægtsfængslinger, og det kan forhåbentlig sende et signal til dem, der render rundt med kniv. Vi gør, hvad vi kan, og vi gør, hvad der skal til, og det bliver straffet hårdt, hvis man går med kniv, siger han.

Samfundet åbner De tre knivoverfald på stribe kan muligvis hænge sammen med, at samfundet gradvist er begyndt at genåbne, og at flere igen er rykket ud til aktiviteter i samfundet:

- Vi har set knivstikkerier i mange år. Om der er en tendens nu, ved jeg ikke, men vi kan i politiet mærke, at coronarestriktionerne bliver løftet, og at samfundet er åbnet op, lyder det fra Anders Juul.

Byrådsmedlem Nikolaj Frederiksen (K), der også er politiassistent i Nordsjællands Politi, fortæller, at han har oplevet et fald i kriminaliteten i det hele taget som følge af nedlukningen:

- Det er udelukkende fordi, at bander og rockere opererer i markeder, som indtil nu har været lukket ned: Nattelivet, fitnesscentre og værtshuse, og så har der været forsamlingsforbud, der umuliggjorde koncerter, hvor folk indtager euforiserende stoffer, siger han.

Bander eller ej Byrådsmedlem Jamil Cheheibar (A), der er formand for §17, stk. 4 udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel, fortalte i forbindelse med et besøg fra justitsminister Nick Hækkerup for et par uger siden, at man var kommet banderne til livs i Hillerød.

Den udmelding har fået Nikolaj Frederiksen til at reagere. For det er ikke det billede, han ser i sit arbejde som betjent:

- Man kan jo se, når der er knivstikkerier, om der er tale om et overfald, hvor ofret har afværgelæsioner, eller om der er tale om en ydmygelse. Stik i ballen og baglåret er et tegn på ydmygelse, og man ser det ofte i bandemiljøer.

- Hvis man er i tvivl om, hvem der står bag vold, trusler om vold, sager om knivstik, slagsmål, våben og afpresning, og man har en opfattelse af, at det ikke er rocker- og banderelateret, så lever man altså i vildfarelse, siger han.

Men Jamil Cheheibar fastholder, at det ikke drejer sig om bandekriminalitet, og han tilslutter sig dermed Anders Juul:

- Det er noget, der foregår i lukkede grupper, Vi bruger mange kræfter på at opbygge netværk ude i boligområderne, og vi har et stærkt samarbejde med både politi, skoler og uddannelsesinstitutioner. I forhold til banderne, som vi har meget fokus på, har vi opnået en del, men vi bliver aldrig færdige.

Indsats kan blive bedre Jamil Cheheibar erkender, at der med tre knivstikkerier i Hillerød på tre måneder kan være plads til forbedringer, og at man bliver nødt til at kigge på årsagen til, at nogle unge mennesker tyr til kniven:

- Alt kan blive bedre. Vi kan blive bedre i vores indsats, vi kan blive bedre til at samarbejde, og vi kan blive klogere. Vi kan blive bedre til at kommunikere med de unge og bedre til at udveklse oplysninger. Vi gør, hvad vi kan, og vi håber på det bedste. Vi skal finde årsagen til, hvorfor de vælger den korte vej. Den dummeste situation. Ikke mindst ofrene betaler en høj pris, men gerningsmændene får også en plet på straffeattesten, siger han og fortsætter:

- Hændelserne er ærgerlige, og jeg bliver forarget over, at der er nogle unge, der ikke kan løse deres problemer på en civiliseret måde. At gribe til våben er en kujonhandling. Vi kan aldrig gardere os mod, at der er nogen, der vælger at gå dumhedens vej. Dumme mennesker vil altid findes, og nogen kan have en kort lunte, eller det kan slå klik for dem, men det vil altid være uacceptabelt.