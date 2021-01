Politiet afspærrede Nordsjællands Hospital, da en bil med skudhuller lørdag aften dukkede op ved akutmodtagelsen med to sårede mennesker - den ene, en 38-årig mand, afgik kort efter ved døden. Foto: presse-fotos.dk Foto: Presse-fotos.dk

Politi: Det var tilfældigt at skyderi skete i Hillerød

Lørdagens skuddrama har ikke noget med Hillerød at gøre, lyder det fra politiet. Venstre kræver orientering fra politiet om de to skudepisoder i Hillerød i de sidste par uger

Hillerød - 04. januar 2021 kl. 19:15 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Den dræbte Cem Kaplan, som lørdag aften blev skudt ved Nordsjællands Friskole og efterfølgende afgik ved døden på Nordsjællands Hospital, er kendt af politiet fra Hillerødområdet, men derudover kunne skyderiet have foregået hvor som helst.

- Det har ikke noget med Hillerød at gøre. Enten er det tilfældigt, eller også er det sket efter forudgående aftale. Men de kunne ligeså godt være mødtes ude på en mark, siger politikommissær ved Nordsjællands Politi, Henrik Gunst, som leder efterforskningen af skudepisoden lørdag aften, der af politiet betragtes som et bandeopgør.

Skyderi nær skole Skyderiet skete lørdag mellem klokken 18 og 19, da der blev affyret skud mod en bil, der holdt på Rønbjerg Allé 2 nær skolen. Kort efter klokken 19 ankom bilen til Nordsjællands Hospital, men den 38-årige Cem Kaplan afgik kort efter ved døden, mens en anden mand fra bilen, en 21-årig mand, måtte opereres. Han er nu uden for livsfare, oplyser Henrik Gunst.

Men i Hillerød skaber drabet bekymring, og især politiets ransagning af Bandidos' rockerborg på Industrivænget 27 natten til søndag, får byrådsmedlem Thomas Elong (V) til at kræve handling.

- UD!!! Der skal ikke være bander i Hillerød!, skriver han blandt andet i et opslag på facebook.

- Når politiet rykker så talstærkt ind i rockerborgen, fortæller det mig, at der er noget helt galt. En ting er skudhullerne i vinduerne på Vibekevej, hvor der ingen ofre var (ved episoden 21. december, red). Men det her er et ret voldsomt skyderi, som ender med, at forbryderne selv vælger at køre på hospitalet. Jeg tror, der skal ret meget til, at de gør det. Jeg kan kun være bange for, at der på et tidspunkt er uskyldige mennesker, der bliver ramt i den her verserende bandekrig, eller hvad de vil kalde det, siger han.

Vil lukke rockerborg Som medlem af Hillerød Byråds udvalg om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel lytter Thomas Elong med på Nordsjællands Politis jævnlige status på bande- og rockersituationen til udvalget. Han ønsker ikke at referere fra politiets status, men siger, at han er overrasket over, at der sker et skuddrab i Hillerød.

- Der er sket noget de sidste par uger der gør, at vi nu står med en død mand og to skyderier i Hillerød. Jeg siger ikke, de to skyderier er forbundet, men vi er nødt til at få indsigt i, hvad der foregår, siger han.

Thomas Elong har bedt om en grundig orientering fra politiet om de to skudepisoder ved udvalgets næste møde, som er i februar.

Herefter håber han på at få en ny mulighed for at få lukket rockerborgen, hvilket Hillerød Kommune i 2017 og 2018 forsøgte efter bestemmelserne i den såkaldte bandepakke. Dog uden held, blandt andet fordi der ikke var borgerklager over rockerborgen.

- Der foregår stadig en masse i og omkring bandemiljøet. Da vi nedsatte udvalget var det for at komme det her til livs, og det er vi ikke kommet, fordi viljen ikke har været der. Derfor rejser jeg sagen igen. Lovgivningen følger trusselsniveauet, og nu må vi se, hvilke muligheder der er nu, siger han.

Formand er rolig Udvalgets formand, Jamil Cheheibar (S) deler ikke Thomas Elongs bekymring.

- Det eneste, vi har fået at vide af politiet de sidste seks måneder er, at der er så stille i vores kommune. Der er ikke registeret gadebandeaktiviteter eller rockeragtige aktiviteter, siger han.

- Nu har vi så to skyderier på en kort periode. Men jeg har ingen viden om, at der en situation, der har lagt op til det. Men vi ved jo alle sammen, at kriminelle eksisterer, og at vi kommer til at se dem. De forsvinder ikke bare. Hvad der ligger bag ved jeg ikke, og det er jo en politisag, siger han.

Jamil Cheheibar tror ikke skyderiet nu gør det muligt at få lukket rockerborgen.

- Loven er tydelig og klar. Vi kunne ikke lukke rockerborgen, selv om mange af os gerne ville. Og omstændighederne har jo ikke ændret sig - der er ret til at forsamles, med mindre vi sætter noget konkret på det, siger han.

Efterlyser oplysninger Borgmester Kirsten Jensen (S) kommenterede mandag drabet i et opslag på facebook.

- Der skal ikke skydes i vores by. Vi har haft en lang periode med fredelige forhold, men så gik det galt. Det er jo ikke rigtigt til at forstå, at nogle mennesker mener, de kan tillade sig at opføre sig sådan, og heldigvis er politiet i fuldt sving med at opklare sagen, skrev hun blandt andet i sit opslag, hvor hun også gentog politiet opfordring om at kontakte politiet, hvis man har set eller hørt noget, der kan føre til opklaring af skyderiet.

Den opfordring gentager Henrik Gunst.

- Vi har fået henvendelser, og dem er vi glade for, men vi vil gerne have flere. Det er jo svært, for det er et svært sted uden beboelse i nærheden. Men der er jo altid nogen, der har været ude og lufte en hund eller cyklet en tur og set et eller andet, siger han.

Politiet har herudover ingen nye oplysninger om sagen.

