Pokalkamp med skrabet fodboldfest

Hillerød - 07. oktober 2020

Over 3.500 tilskuere har de to seneste år set Hillerød Fodbold give superligamastodonterne Brøndby og FC København kamp til stregen på stadion på Selskovvej.

Også i år får Hillerød fint besøg i pokalturneringen, når kampen mod OB fløjtes i gang i dag klokken 16, men folkefesten udenfor kridtstregerne når ikke samme højder som tidligere.

Coronarestriktioner betyder, at der maksimalt må være samlet 500 mennesker på stadion, og her tæller både dommere, spillere og tv-folk med. Det levner kun plads til en tiendedel af sidste års tilskuertal.

- Det er selvfølgelig en bét. Vi ærgrer os gevaldigt over, at vi ikke kan give Hillerød den oplevelse for tredje år i træk og lukke så mange ind på vores lille stadion, som ikke har set noget lignende. Vi præsenterede Hillerød fra sin flotteste og festligste side, og det er vi nogle, der ikke vil glemme. Det bliver en noget skrabet udgave af en pokalfest i år, men vi fokuserer på at give dem, der har mulighed for at komme ind, en god oplevelse, siger formand i Hillerød Fodbold, John Franzen.

Sidste års kamp mod FC København, som man tvang ud i forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence, indbragte Hillerød Fodbold et overskud på over 100.000 kroner. Dengang holdt klubben et forarrangement med spisning for 150 personer, men det er også umuliggjort i år.

Da der stadig er udgifter til ekstra hegn, toiletter og vagter bliver kampen ikke nogen indbringende affære i første omgang, men den er stadig interessant for klubbens sponsorer, da kampen bliver vist på streamingtjenesten Viaplay, forklarer John Franzen.

- Det er noget sponsorer kigger på, og de har også mulighed for at vise det til kunder bagefter. At man som sponsor godt kan forvente at blive vist på et landsdækkende medie. Det er en appelsin i turbanen for os. Vi laver noget ekstra synlig sponsorering for vores elektroniske sponsorer, og det genererer også lidt, siger han.

Og for Hillerød Fodbold, der til daglig frister en tilværelse i (toppen af) den danske 2. division, vil det altid være en stor begivenhed, når et superligahold bliver trukket op af hatten i pokalturneringen.

Derfor tror fodboldformanden også på, at stemningen nok skal være i top, selvom omstændighederne kunne være bedre.

- Det er en kamp på hjemmebane foran en masse glade og positive mennesker, der ikke altid er vant til at se det bedste niveau. Det er selvfølgelig en øv-oplevelse at sige nej til folk, fordi der er udsolgt, og vi ikke kan være flere, men vi håber også at kunne give vores spillere de fedeste oplevelser, og kan vi sportsligt byde OB op til dans, så er jeg sikker på, vi kan skabe nogle festlige timer, siger han.

Hillerød har fået en god start på sæsonen med fire sejre ud af seks mulige. De ligger på en tredjeplads i 2. divisions gruppe 2.