Hillerød Kommune sløjfer poderkorpset og de ugentlige test på kommunens skoler. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Poderkorpset på skolerne er fortid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Poderkorpset på skolerne er fortid

Hillerød - 12. august 2021 kl. 09:39 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

32 podere har udført 30.000 coronatest på skolerne i Hillerød Kommune. Kun 10 af disse test var positive. Nu nedlægger Hillerød Kommune poderkorpset.

Skolebørnene er vendt tilbage til klasseværelserne efter sommerferien, og for børnene i Hillerød står der nu ikke længere podning på skoleskemaet. Hillerød Kommune har nemlig som en af ganske få kommuner valgt at droppe testindsatsen i skolerne fra begyndelsen af det nye skoleår.

I en DR-artikel fremgår det, at fem af 56 kommuner, DR har været i kontakt med, har sløjfet testindsatsen efter ferien. Hvorvidt Hillerød Kommune er blandt de fem kommuner står der ikke noget om. Sundhedsmyndighederne opfordrer stadig til, at eleverne lader sig teste to gange om ugen, men hvor eleverne før kunne klare det på skolerne, må de altså nu tage forbi et af kommunens testcentre i stedet.

- Vi har lavet en afvejning af ressourcerne, og vi er kommet frem til, at vi ikke længere vil teste på skolerne. Beslutningen er truffet på baggrund af, at alle 12-15-årige nu er tilbudt en vaccine, og fordi vaccinetilslutningen i kommunen i det hele taget ligger i den høje ende. Vi følger udviklingen tæt, og hvis det viser sig at være en uklog beslutning, må vi ændre den, og vi opfordrer stadig kraftigt til, at de, der endnu ikke er blevet vaccineret, lader sig teste to gange om ugen, siger Lisbeth Rindom, direktør for Børn, Skole, Familie og Kultur i Hillerød Kommune, og fortsætter:

- Beslutningen skal også ses i lyset af, at poderkorpset har udført 30.000 test, hvoraf kun 10 har været positive. Det var selvfølgelig lettere at blive testet, da poderne var til stede på skolerne. men vi har stadig mange testcentre i kommunen, og derfor tror vi på, at denne beslutning er den rette vej at gå, siger hun.

For ressourcekrævende Borgmester Kirsten Jensen (S) forklarer, at de mobile testenheder på skolerne er blevet for ressourcekrævende i forhold til smittebilledet og vaccinetilslutningen i kommunen, og hvis beslutningen om at droppe poderkorpset viser sig at føre til smitteudbrud i skolerne, er hun ikke i tvivl om, at de hurtigt vil blive opdaget og bremset:

-Vi er nødt til at tænke på prisen. Testindsatsen kræver ressourcer, tid og penge, og i lyset af vaccinetilslutningen synes vi, indsatsen på skolerne kræver for meget. Vi holder fast i opfordringen om at lade sig teste to gange ugentligt, og vi ved, at vi er i stand til at inddæmme og isolere smitteudbrud, hvis de måtte opstå. Hvis det bliver nødvendigt at genindføre test på skolerne, vil vi selvfølgelig gøre det, siger hun.

Ingen grund til bekymring Der er i Hillerød Kommune fire testcentre, heraf tre steder med PCR- og et med kviktest. Alle testcentrene ligger i Hillerød, og er man skolebarn i eksempelvis Skævinge, må man altså nu på en køretur for at blive testet. Men kommunens borgere har indtil videre været flittige til at blive testet, og det ser i det hele taget ud til at gå den rigtige vej, lyder det fra borgmesteren:

- Jeg er meget optimistisk på vegne af Hillerød Kommune. Borgerne har ofte gjort, hvad de kunne, og lige nu er der ikke grund til stor bekymring. Vi har gode muligheder for at blive testet, som mange benytter sig af, og hvis der opstår smitte, kan vi hurtigt inddæmme den. Det har vi vist, at vi kan, siger borgmester Kirsten Jensen og fortsætter:

- Og jeg synes også, det er meget, at eleverne skal gennem hyppige test på skolerne, når de fleste nok også bliver testet udenfor skolen.

relaterede artikler

På jagt efter corona i spildevandet 18. juni 2021 kl. 07:02

Deltavariant sender endnu flere i karantæne 16. juni 2021 kl. 17:08