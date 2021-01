Plejehjemsleder efter vaccinationer: - Vi kan desværre ikke bare åbne for det hele nu

Selv om de beboere, der har ønsket det, og medarbejderne på kommunens plejehjem er blevet vaccineret mod corona, så går der stadig et stykke tid, før hverdagen bliver normal igen, forudser plejehjemsleder. Modelfoto Foto: Peter Atkins - stock.adobe.com

Der vil være corona-restriktioner på plejehjemmene det meste af foråret, forudser plejehjemsleder

Hillerød - 09. januar 2021 kl. 13:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Beboerne og personalet på Plejecentret Skovhuset blev i onsdags vaccineret mod corona - og det var en glædens dag, lyder det fra plejehjemsleder Charlotte Bakke.

"Vi håber jo inderligt, at vi snart kan komme tilbage til lidt mere normale tilstande og åbne mere op for besøg fra pårørende," siger plejehjemslederen til Hillerød Posten.

Hun er dog godt klar over, at det ikke kommer til at ske lige med det samme, selv om langt dfe fleste af beboerne og en stor del af personalet nu har fået den første dosis corona-vaccine.

"Man skal have to doser af vaccinen, og lige nu ser det ud til, at der kan gå op til seks uger, før vi får den sidste dosis. Så vi kan desværre ikke bare åbne op for det hele endnu. Vi lytter selvfølgelig til dem, der er klogere end os og ved mere om corona, og de gældende restriktioner, skal vi stadig efterleve. Det kommer vi nok til at skulle det meste af foråret, men der er lys for enden af tunnelen," siger Charlotte Bakke, der beskriver den første vaccinatiosndag som lidt af en festdag.

"Der har været en rigtig god stemning blandt både medarbejdere og beboere, og vi har da også fejret det med både flag og kage i dag. Det er noget, de fleste har set meget frem til," siger Charlotte Bakke, der samtidig glæder sig til, at hun og medarbejderne ikke skal være så påpasselige med at komme for tæt på beboerne.

"Vi er vant til at være tæt på vores beboere og bruge berøring og kram for at skabe ro og nærvær, men det har været begrænset, hvor meget vi har kunnet gøre det de sidste ti måneder, så også på det område håber vi på lidt mere normale tilstande," siger Charlotte Bakke.

