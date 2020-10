Restriktionerne på plejehjemmene betyder blandt andet, at besøg indendørs kun er tilladt for den nærmeste pårørende - altså en enkelt person - eller i særligt kritiske situationer. Alle andre besøg skal foregå udendørs. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Plejehjemsbesøg skal stadig foregå udendørs: "Det vil jeg simpelthen ikke udsætte min mor for"

Hillerød - 29. oktober 2020 kl. 07:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Det er en god ide at tage en varm jakke og hue og vanter på, hvis du skal besøge en beboer på et af Hillerøds plejehjem den næste måneds tid.

I midten af september blev der indført en række restriktioner på kommunens plejehjem i et forsøg på at holde corona-smitten for døren.

Restriktionerne, der stadig er gældende, betyder blandt andet, at besøg indendørs kun er tilladt for den nærmeste pårørende - altså en enkelt person - eller i særligt kritiske situationer. Alle andre besøg skal foregå udendørs.

I forbindelse med indførelsen af corona-restriktionerne for snart halvanden måned siden lovede kommunen, at der hurtigst muligt ville blive sat drivhuse op ved alle plejehjemmene, som beboere og gæster kan sætte sig ind i, så de sidder lunt og tørt.

Men drivhusene er ikke blevet sat op endnu, selvom vi nærmer os vintersæsonen med hastige skridt. De er nemlig i restordre, fortæller Hella Obel, der er afdelingschef for Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune.

"Det er naturligvis rigtigt ærgerligt, at drivhusene er i restordre. Vi har dog fået lovning på levering i november. Vi har afsøgt andre muligheder, men der er ikke andre, der lever op til krav om niveaufri adgang og er store nok," skriver Hella Obel i en mail til Hillerød Posten.

Ældre er skrøbelige Det ærgrer Gitte Eriksson, der har en mor på 84 år, der bor på plejecentret Skovhuset i Hillerød.

"Jeg bor i Vordingborg, og jeg bruger en time og 45 minutter hver vej, når jeg skal besøge min mor i Hillerød, så jeg synes selvfølgelig, at det er lidt ærgerligt, at vi så kun kan være sammen i ganske kort tid, fordi vi skal sidde udenfor. Det er det simpelthen ved at være for koldt til. Mange ældre mennesker er skrøbelige, og de kan ikke holde ud at sidde udendørs ret længe på denne årstid," siger hun.

Hun er godt klar over, at det ikke er kommunens skyld, at drivhusene er i restordre, men så må der etableres nogles midlertidige løsninger, mener hun.

"Jeg vil ikke være bekendt at besøge min mor, hvis besøget skal foregå udendørs i et par varmegrader. Det vil jeg simpelthen ikke udsætte min mor for. Jeg håber, at plejecentrene kan finde på andre midlertidige løsninger, til drivhusene kommer," siger Gitte Eriksson, der samtidig understreger, at hun er rigtig glad for Skovhuset og medarbejderne.

Det er udelukkende de manglende drivhuse, hun er ked af.

Åben for ideer På plejecentret Skovhuset, hvor Gitte Erikssons mor altså bor, håber plejehjemsleder Charlotte Kock Petersen også, at drivhusene snart kommer.

"Jeg er selvfølgelig ked af, at drivhusene ikke er kommet endnu. Problemet er, at alle plejecentre i Danmark pludselig skulle bruge et drivhus på grund af de corona-restriktioner, vi er blevet pålagt. Jeg rigtig gerne kigge på, om vi kan finde en midlertidig løsning. Jeg tror bare ikke, at der er nogle nemme løsninger. Vi kunne for eksempel sætte et lille, let telt op og nogle terrassevarmere, men jeg er ikke sikker på, at det er en god løsning. Jeg er meget åben for gode ideer, som vi finder i fællesskab, og pårørende er meget velkomne til at kontakte mig, hvis de har nogle forslag til midlertidige løsninger," siger Charlotte Kock Petersen.

Hvis alt går vel, bliver der sat drivhuse op ved kommunene plejehjem i uge 48 og 49. Det er planen, at drivhusene skal varmes op med varmekanoner, oplyser Hillerød Kommune.

