Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Plejehjemsbesøg rykkes ud i drivhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plejehjemsbesøg rykkes ud i drivhus

Hillerød - 16. september 2020 kl. 17:50 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød: Med øjeblikkelig virkning er der indført restriktioner på besøg på bosteder, botilbud og plejehjem i Hillerød Kommune.

Indendørs besøg er nu kun tilladt for den nærmeste pårørende eller i særligt kritiske situationer, oplyser kommunen.

Det er stadig tilladt at komme på besøg udendørs, men der kan være forskellige forhold alt efter, hvilket plejehjem eller botilbud, der er tale om.

Pårørende bliver direkte kontaktet med præcise vejledninger for det enkelte botilbud eller plejehjem.

Påbuddet til kommunen kommer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og er givet til en række sjællandske kommuner, der er hårdt ramt af Covid-19, herunder Hillerød.

Besøg i drivhus

I det nuværende milde efterårsvejr kan udendørs besøg være ganske fint, men kommunen forbereder sig på, at den kolde tid kommer.

Der skal opvarmede drivhuse sikre, at beboere stadig kan få besøg.

- Vi er i gang med at få opsat nogle drivhuse med varme og lys, så man kan sidde indenfor. De er store nok til, at man kan sidde på afstand, og man kan komme ind fra hver side, forklarer afdelingschef for Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune, Hella Obel.

De kommende drivhuse er omkring 18 kvadratmeter og med et krav om fire kvadratmeter til hver person, så giver det plads til maksimalt fire personer ad gangen i drivhusene.

Størrelsen gør dog også, at kommunen skal have en byggetilladelse for at opføre dem, og det har sammen med anlægning af fundament og etablering af el været medvirkende til, at det har taget tid. Der kan derfor ikke sættes dato på for, hvornår de står klar.

Penge fra regeringen

Det er kommunens plan, at der skal etableres ét besøgsdrivhus på hvert af de plejehjem og botilbud, der ikke har mulighed for at sikre besøg til beboere på anden forsvarlig vis.

Ligesom i foråret bliver det nødvendigt at ringe for at lave en aftale, inden man kommer på besøg, men Hella Obel understreger, at de prøver at gøre det så lidt bureaukratisk som muligt.

Pengene til drivhusene kommer fra regeringen, der har bevilget omkring 850.000 kroner til Hillerød Kommune til netop at lave udendørs besøgsfaciliteter.