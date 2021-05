93-årige Finn Konradsen, der har boet på Skanselyet i fire år, mener, at de manglende møbler går ud over det sociale liv på plejehjemmet. Foto: Martin Warming

Plejehjemsbeboere må undvære møbler: - Det er gået grassat med de brandregler

Møblerne i fællesområderne og på gangene på Skanselyet er blevet fjernet, indtil der er blevet sat branddøre op, men det går ud over det sociale liv på plejehjemm

Hillerød - 12. maj 2021

Det er ikke fordi, beboerne ikke må sidde blødt og behageligt, når de mødes til en snak og en kop kaffe, at stort set samtlige møbler, der stod på gangene og i fællesområderne på plejehjemmet Skanselyet, er blevet fjernet.

Det er derimod et spørgsmål om brandsikkerhed.

For en måneds tid siden blev der gennemført et brandtilsyn på Skanselyet, og få dage efter var næsten alle møbler i fællesområderne og på gangene blevet fjernet.

Det fortæller 93-årige Finn Konradsen, der er beboer på plejehjemmet, til Hillerød Posten.

Og han savner møblerne.

"Nu står der kun et spisebord og nogle stole. Det er ikke særlig spændende, og det går ud over det sociale liv på plejehjemmet," siger han.

Branddøre mangler Hella Obel, der er afdelingschef for Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune, fortæller, at der mangler branddøre på Skanselyset.

"Skanselyset er ikke oprindeligt bygget til at være et plejehjem, og brandreglerne ændrer sig jo løbende. Derfor er boligselskabet nu ved at opsætte branddøre, der sektionsopdeler plejehjemmet i tilfælde af brand, og indtil de er kommet op, må beboerne altså undvære de fleste af møbler i fællesarealerne," siger hun.

Hella Obel forstår godt, hvis beboerne savner møblerne.

"Fællesskabet er rigtig vigtigt for mange af vores plejehjemsbeboere, og så er det selvfølgelig ærgerligt, at de bløde stole og hyggen er blevet fjernet, men der står stadig spiseborde, som de kan sidde ved," understreger hun.

Det er Boligselskabet Danmark, der ejer de bygninger, som Skanselyet holder til i, og derfor også dem, der er i gang med at brandsikre plejehjemmet.

Gået grassat Finn Konradsen undrer sig over, at møblerne skulle fjernes så hurtigt.

"Det virker som om, at der har manglet noget kommunikation mellem de forskellige instanser. Jeg synes, det er gået grassat med de brandregler. Nu har møblerne stået her i 23 år, og så skal de pludselig fjernes fra den ene dag til den anden. Kunne man ikke have fået noget tid til at finde en anden løsning, så vi ikke skulle undvære møblerne - og der er jo ingen, der ved, hvornår de kommer tilbage," lyder det fra Finn Konradsen, der har boet på Skanselyet i fire år.

"Det er et pragtfuldt plejehjem og nogle skønne lejligheder, men det er synd, at møblerne er blevet fjernet. Jeg har fuld forståelse for, at der skal være styr på brandsikkerheden, og det kan nok ikke være meget anderledes, men man har taget hyggen væk. Det ligner jo et hospital nu," tilføjer han.

Håndværkerne skal efter planen være færdige med at installere de nye branddøre på Skanselyset i juni, men Hella Obel ved endnu ikke, hvornår møblerne kommer tilbage.

"Hillerød Kommune er i samarbejde med boligselskabet og beredskabet i mellemtiden ved at afklare, hvad vi kan gøre både på den korte og længere bane, herunder hvilke typer af møbler, der kan anvendes, og hvor de kan stå inden for de gældende regler," siger Hella Obel.

Plejehjemsleder Peyman Luo erkender, at plejehjemmet ser meget institutionsagtigt ud uden møbler i fællesområderne og på gangene. Foto: Martin Warming

Institutionsagtigt Også Peyman Luo, der er plejehjemsleder på Skanselyset, er ked af, at beboerne må undvære møblerne i fællesområderne og på gangene.

"Vi arbejder ud fra den filosofi, at Skanselyet skal føles som og ligne et hjem og ikke en institution. Det ser desværre meget tomt og institutionsagtigt ud uden møblerne," erkender han.

"Men det vigtigste er selvfølgelig beboernes sikkerhed, så det er et kæmpe dilemma, vi står i. Men vi kan ikke og vil ikke gå på kompromis med sikkerheden. Vi har lovet hinanden, at vi undersøger det så hurtigt som muligt, så vi kan se på mulighederne og kan få hyggen tilbage, og håndværkerne arbejder fra morgen til aften på at opsætte branddørene," tilføjer Peyman Luo.

Han vil også tage emnet op på det kommende Familiebrugerrådsmøde, som består af beboere, familier og en repræsentant fra ældrerådet.

"Vi arbejder altid med udgangspunkt i, at beboernes sikkerhed og velvære skal være i centrum," understreger Peyman Luo, der dog heller ikke tør spå om, hvornår møblerne kommer tilbage på Skanselyet.

"Én ting er, hvad vi ønsker, men en anden ting er, hvad vi får lov til at af brandmyndighederne," siger han.

Ifølge Hella Obel skal andre plejehjem ikke umiddelbart frygte at havne i samme situation som Skanselyet.

"Plejehjemmene er alle meget forskelligt indrettet, hvilket kan gøre, at kravene er forskellige," siger hun.

