Plejehjemsbeboere fik fornemt besøg

Beboerne på to plejehjem, Ålholmhjemmet og Skanselyet, gik lørdag den 8. maj besøg af et kammerensemble fra orkestret. Der blev både spillet Mozart, Grieg, Carl Nielsen og Haydn og sunget med på sange som "Den blå anemone", "Kom maj du søde milde" og Kim Larsens 'Papirsklip'.

"Vi vil gerne møde så mange sjællandske borgere som muligt. Det har selvsagt været vanskeligt i den seneste tid, derfor er vi utrolig glade for igen at lade musikken spille på Sjælland. Det er vores ambition, at alle, der kommer i berøring med orkestret, får en uforglemmelig og inspirerende oplevelse," udtaler musikchef Peter Lodahl i en pressemeddelelse.