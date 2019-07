Se billedserie Turen gik gennem hele plejehjemmet, inden følget endte i en af boligfløjene, hvor personalet miksede alkoholfri drinks til de ældre. Pressefoto

Plejehjem serverede »kølervæske« for ældre

Hillerød - 31. juli 2019 kl. 07:02 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste dages hedebølge har også kunnet mærkes på plejehjemmet Bauneparken i Skævinge. Derfor overraskede personalet på plejehjemmet i fredags beboerne med en læskende overraskelse.

- Der var fire-fem medarbejdere, som i torsdags spurgte mig, om de måtte lave en overraskelse for beboerne. Det sagde jeg selvfølgelig ja til, og fredag formiddag, da beboerne var hjulpet op, gik de i gang, fortæller Gitte Ellekilde Andersen, der er plejehjemsleder, og fortsætter:

- Personalet havde pyntet en vogn med flag og sat chips, druer og chokolade frem sammen med forskellige ingredienser til at lave alkoholfri drinks.

Plejehjemmets medarbejdere havde også taget rekvisitter i form af blandt andet bastskørter og paraplyer med, som var en del af optoget, af medarbejderne gik rundt i de forskellige fløje af plejehjemmet og hentede beboerne.

- Borgerne blev taget med i en lang slange gennem huset, som endte i en af boligfløjene, siger Gitte Ellekilde Andersen.

Her begyndte personalet at mikse alkoholfri drinks til de ældre, som kunne vælge mellem drinksene »Kølervæske« og »Solnedgang«, mens der blev sunget sange og hygget.

- Der må gerne være lidt gang i den engang i mellem, selvom det er sommer, og vi selvfølgelig også er ramt af ferie. Jeg synes, det er fantastisk, at medarbejderne har overskud til at gøre noget andet, end vi plejer. Og det var rigtig positivt at se borgernes reaktioner. De smilede og var glade, og der var en af borgerne, som sagde til mig: »Gitte, vi lever som konger og baroner her på Bauneparken«. Han var simpelthen bare så glad, siger plejehjemslederen.

De kulørte drinks var dog ikke kun en sjov overraskelse for beboerne.

- Overordnet lavede vi det for at få de ældre til at drikke noget mere her i varmen. Vi er meget opmærksomme på, hvordan vi kan sikre, at de ældre drikker noget, og normalt serverer vi vand eller saft, men det er der jo ikke meget ved, når man får det hele året. Derfor forsøgte vi at gøre noget andet for at få lidt mere væske indenbords ved at lokke med lækre, kolde, friske drinks med isklumper og lidt chips, som ikke alene gør, at man føler lidt mere tørst, men også er med til at regulere saltbalancen, siger Gitte Ellekilde Andersen.

Ifølge plejehjemslederen er det nemlig vigtigt, at de ældre får nok at drikke.

- De ældre føler ikke tørst på samme måde, som vi andre gør. Vi kan nemt bunde en halv liter vand, men de ældre tager et par mundfulde og tænker, at nu har de drukket. Så man skal være meget over dem for at sikre, at de får drukket nok. Det gælder også i dagligdagen, og vi har selvfølgelig også fokus på det i den kost, de ældre spiser, ligesom de også får is, som man også kan få væske af, siger Gitte Ellekilde Andersen, som advarer om, at det kan have alvorlige konsekvenser, hvis ældre mennesker ikke får nok at drikke i varmen.

- Hvis ældre mennesker ikke får nok at drikke, kan de blive konfuse, svimle og utilpasse, og det kan medføre fald. Så det kan det betyde en indlæggelse, hvis en ældre falder og brækker benet. I virkeligheden handler det at sikre væskeindtaget meget om at forebygge, at de ældre bliver syge.

Men det er ikke kun beboerne, som Gitte Ellekilde Andersen har fokus på i varmen.

- Som leder er jeg også opmærksom på medarbejderne, og hvad jeg kan gøre for dem, for de har det også rigtig varmt. Derfor sørger vi også for kolde drikke og is til medarbejderne. Vi skal alle sammen være opmærksomme på hinanden, så vi har det godt her i sommervarmen og faktisk kan nyde det, siger hun.