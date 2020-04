Plejehjem får påskegaver

En buket blomster og et påskeæg kan være på vej til beboere og personale på kommunens plejehjem. En initiativgruppe er nemlig gået i gang med at forsøge at samle ind, så der kan leveres påskegaver til alle byens plejehjem.

- Vi er en tid, hvor vi skal huske at passe på hinanden og hjælpes med at komme igennem en tid med afsavn og lange dage. Plejehjemsbeboere kan i denne tid være ekstra ensomme, og personalet løfter en stor opgave under corona-krisens skærmede vilkår. Vi er derfor tre ildsjæle, der er gået sammen om at skabe glæde hos beboerne på byens plejehjem. Det gør vi ved at inddrage kommunens borgere og virksomheder, der ved donationer kan være med til at give blomster og chokolade. Derved får beboerne og personalet både lidt lækkert, men også en fælles hilsen fra Hillerød - og måske ligger den smukkeste tanke i virkeligheden her, siger de tre initiativtagere, Annette Rieva (V), medlem af byrådet, Flemming Lynge Nielsen og Anette Vendelbo fra Blomst&Mark.