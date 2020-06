I de seneste måneder har der været flere gårdkoncerter for kommunens plejehjemsbeboere. Her ses tre beboere fra Plejecenter Skovhuset, som i april så til, da Grønnevang Kirkes sognepræst Benjamin Sloth Jensen og hans hustru Lisbeth Sandvik sang i gården. Det er også her 85-årige Ejnar Due-Hansen besøger sin kone på plejehjemmets udendørsarealer en gang om ugen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Plejehjem får 800.000 til udendørsbesøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plejehjem får 800.000 til udendørsbesøg

Hillerød Kommune får et tilskud på 800.000 kroner, som skal gøre det lettere at besøge kommunens plejehjem.

Hillerød - 06. juni 2020 kl. 08:51 Af Johanne Wainø Topsøe-Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Danmark lukkede ned, blev der også sat en stopper for, at plejehjemsbeboere kunne få besøg af deres pårørende. For få uger siden blev det dog muligt for beboerne at få besøg under åben himmel og på behørig afstand.

Nu har regeringen afsat 100 millioner kroner til at gøre udendørsbesøgene på landets plejehjem lettere. Her vil cirka 800.000 kroner af tilskuddet gå til Hillerød Kommune.

Hvor det i nogle kommuner har været en udfordring at arrangere besøg og samtidig overholde regeringens retningslinjer, har alle seks kommunale plejehjem i Hillerød Kommune åbnet for udendørs besøg.

- Vi var relativt hurtige til at gøre det muligt for pårørende at komme på udendørs besøg, fordi vi synes, det har været vigtigt for beboerne, at deres pårørende kan komme på besøg, siger Christina Thorholm (B), der er formand for Omsorgs- og Livskraftsudvalget.

Pengene skal gå til bedre udendørs faciliteter på plejehjemmene som eksempelvis besøgspavillioner og udestuer. Formålet er at gøre det lettere og mere bekvemt for plejehjemsbeboerne at få besøg, fortæller Christina Thorholm.

- Det, at vi har fået de her penge, gør, at vi kan få nogle bedre faciliteter for besøgene, også når det regner, og så kunne man også forestille sig, at nogle af de allersvageste kan få bedre vilkår i denne her sammenhæng. Det vil også lette presset på plejehjemmene, når der kommer flere faciliteter, hvor besøgene kan foregå, siger Christina Thorholm, der forklarer, at det er op til forvaltningen at beslutte, hvilke tiltag pengene skal gå til.

Fleksible rammer I nogle kommuner er der desuden blevet lavet regler for, hvor ofte beboerne må få besøg, men det har endnu ikke været nødvendigt i Hillerød Kommune.

- Vi har ladet det være op til det enkelte plejehjem og de enkelte familier at finde ud af, hvordan det fungerer bedst. Derfor har vi ikke sat rammer for hvordan og hvor ofte, besøgene finder sted. Vi har bare sat værnemidler til rådighed, og så har vi stillet krav til, at retningslinjerne overholdes, at der er håndsprit, og at de besøgende ikke har symptomer på sygdom, siger Hella Obel, der er afdelingschef for Ældre og Sundhed i Hillerød kommune. Hun forklarer desuden, at der bliver lukket ned for besøg, hvis der er tilfælde af COVID-19 udbrud på et af kommunens plejehjem.

Savner tosomheden En af dem, der har draget nytte af de udendørs besøg er 85-årige Ejnar Due-Hansen. Han besøger hver uge sin kone, som bor på Plejecenter Skovhuset i Hillerød.

Her indfinder han sig sammen med sin datter ved et bord, der er mærket med den afdeling, hans kone bor på, og så tilbringer de omkring en time sammen, hvor de som oftest drikker kaffe og kigger på billeder af deres børnebørn, som de ikke har set, siden coronavirussen kom til Danmark.

Og selvom det er en klar forbedring, at telefonsamtalerne nu er erstattet med fysiske besøg, savner Ejnar Due-Hansen at se sin kone under fire øjne.

- Vi sidder på to meters afstand, så man kan jo se hinandens ansigtsudtryk og få en fornemmelse for, hvordan vi hver især har det, så det er et stort fremskridt, Men det er en besværlig procedure, og jeg savner at kunne få min kone hjem og besøge mig, som vi tidligere har været vant til, siger han.

Og de seneste par måneder har været svære.

- Vi har været gift i 63 år, og nu sidder vi alene i hver vores lejlighed. Det har været en stor belastning at være væk fra hinanden på denne her måde, men vi har heldigvis nogle gode børn, som bor i nærheden, og som hjælper os. Der er vi bedre stillet end mange andre, men jeg håber, at vi snart kan være sammen alene igen, siger Ejnar Due-Hansen.

Brugen af tilskuddet på de omtrent 800.000 skal godkendes af byrådet i næste måned.