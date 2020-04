Ældre må efter 20 dages forbud igen få besøg på de kommunale plejehjem i Hillerød. Bare det foregår udendørs og efter aftale. Foto: Allan Nørregaard

Plejehjem åbner for udendørs besøg

Hillerød - 24. april 2020 kl. 12:23 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pårørende får igen lov til at komme på besøg på de kommunale plejehjem i Hillerød - sålænge det foregår udendørs med god afstand.

Det er Sundhedsstyrelsen, der torsdag erkendte, at de har givet fejlagtig information. Styrelsen for Patientsikkerhed reviderede allerede 4. april loven, så det var tilladt at komme på udendørs besøg, men det afspejlede sig ikke i anbefalingerne til kommunerne.

Nu har kommunerne så fået lov til selv at beslutte, om de vil lade pårørende komme på udendørs besøg, og den mulighed tager Hillerød Kommune imod, skriver de i en pressemeddelelse.

- Vi ved, det har været en meget hård tid for mange beboere på vores plejehjem og deres familie og venner, og vi er glade for, at vi nu har fået mulighed for at man igen kan være sammen - på afstand. Vi har god udenomsplads på vores plejehjem, så vi kan etablere nogle lukkede "båse", hvor man kan sidde sammen i behørig afstand, siger borgmester Kirsten Jensen.

Formanden for Omsorg og Livskraftudvalget Christina Thorholm glæder sig også over den nye mulighed.

- Det vil betyde rigtig meget for mange mennesker, at de nu kan ses igen. Mange af de ældre har svært ved at forstå, hvorfor deres pårørende ikke kommer længere, og mange pårørende har haft det skidt med det. Vores personale på plejehjemmene har været virkelig dygtige til at hjælpe de ældre med telefoner og Ipads og andre muligheder, og de har været gode til at tale med beboerne og forklare, hvorfor situationen er, som den er. Men det er klart, at det ikke kan måle sig med et rigtigt besøg, så det vil uden tvivl bringe megen glæde, siger hun.

I de udendørs besøgszoner vil beboere og besøgende kunne mødes med to meters afstand. De besøgende må ikke komme ind på plejehjemmet.

For at komme på besøg, skal man ringe og aftale tid inden, så beboeren kan være klar og blive fulgt til besøgsområdet om nødvendigt. Når besøget aftales, vil der blive spurgt til, om den besøgende har symptomer på Covid-19 inspireret af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til genåbning af sundhedsvæsenet.