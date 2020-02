Fire af kommunens seks plejecentre kommer ud af 2019 med et underskud på i alt 5,3 millioner kroner. Foto: Allan Nørregaard

Plejecentre har millionunderskud

Hillerød - 13. februar 2020 kl. 04:28 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været svært at få pengene til at passe på kommunens plejecentre det seneste år. Nu viser det sig, at fire ud af kommunens seks plejecentre kommer ud af 2019 med et underskud. Samlet set er underskuddet på 5,3 millioner kroner. Ifølge borgmester Kirsten Jensen (S) er der flere forklaringer på, hvorfor plejecentrene har haft svært ved at holde budgetterne.

- Driften er blevet mere presset af, at borgernes behov for hjælp stiger. Endvidere ser vi, at mange medarbejdere på dette område skifter arbejde, og det er langt fra alene i vores kommune. Så kan der opstå ekstra behov for hjælp, som er dyrere. Heldigvis skifter medarbejderne ofte inden for vores egen kommune eksempelvis til et andet plejehjem, men det større flow efterlader huller i vagtplanen, forklarer Kirsten Jensen.

Det er plejecentrene Ålholmhjemmet, Sophienborg Plejecenter, Lions Park og Skovhuset, der har brugt for mange penge. Mens Ålholmhjemmet har et underskud på 416.000 kroner, har Skovhuset et underskud på hele 2,1 millioner kroner.

Skovhuset er også det plejecenter i kommunen, der har det største budget. Plejecentret havde således et budget på lige knapt 50 millioner kroner sidste år, og samlet set havde plejecentrene et budget på omkring 188 millioner kroner. Ifølge Kirsten Jensen har Hillerød Kommune sat flere tiltag i værk for at undgå kommende budgetoverskridelser.

- Vi afprøver en model med eget kommunalt vikarkorps med udgangspunkt i vores sundhedscenter. Det er en model, som både skal være til fordel for medarbejderne og for arbejdsstederne og for kommunen, siger borgmesteren og fortsætter:

- Det er vigtigt med genkendelighed af hensyn til borgere og kolleger, og af hensyn til gode vagtplaner.

Derudover vil kommunen arbejde med økonomistyringen.

- Der arbejdes ansvarsbevidst med økonomistyring alle steder, og det følges tæt fra forvaltningens side. Der er planer for nedbringelse af underskuddet over de næste tre år, siger Kirsten Jensen.

Underskuddet på plejehjemmene kommer oveni, at hjemmeplejen har brugt 11 millioner kroner for meget sidste år. Det har fået Omsorg- og Livskraftudvalget til at kritisere både hjemmeplejens decentrale ledelse og forvaltningen i kommunen for håndteringen af overforbruget. Udvalget har bedt forvaltningen om endnu en grundig redegørelse for, hvordan økonomien kunne skride så voldsomt, med et beløb, der svarer til cirka 10 procent af det samlede budget for 2019. Et hold af økonomer skal nu sammen med ældrechef Hella Obel håndtere den daglige drift af hjemmeplejen, og resten af 2020 skal udvalget hver måned have en status for, hvordan det går med økonomien i hjemmeplejen.