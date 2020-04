Plastindustri har kronede dage

- Jeg er rigtig glad for, at flere og flere danske plastvirksomheder bidrager til at fremskaffe værnemidler. Nogle har med det samme startet ny produktion op af for eksempel visirer, mens andre, som PMH Plast og Ulstrup Plast, øger deres eksisterende produktion for at kunne levere dele til håndspritemballage. Mange plastvirksomheder har meldt sig klar til at yde en indsats, så vi forventer, at der kommer endnu mere gang i produktionen i den kommende tid, hvis myndighederne vurderer, at der er behov, siger Thomas Drustrup, administrerende direktør i brancheforeningen Plastindustrien.