Plantorama gør klar til flere oplevelser

Hillerød - 10. august 2021

Om få måneder er Plantorama i Hillerød igen landets største.

Gravemaskinerne er i øjeblikket i fuld gang med at gøre plads til en udvidelse af Plantorama på Emblasvang, der skal give havecentret 3500 kvadratmeter mere butiksareal, omkring 1000 kvadratmeter lager og 170 ekstra parkeringspladser. Endelig kommer der også et solcelleanlæg på taget, som vil dække omkring 50-60 procent af centrets elforbrug.

- Vi skal have lavet en såkaldt rovero, hvor man kan køre taget til side. Der er et behov for at få vores planter udendørs. I et indendørs havecenter kan det nogle gange være svært at holde planterne, det er lidt nemmere, når de er udendørs, siger centerchef i Plantorama Hillerød, Kim Schou Hansen.

Udvidelsen betyder et lidt større udvalg af varer.

- Vi får muligheden for at give kunderne et større udvalg af haveplanter. Vi har set, at der har været et behov for at udvide vores haveplantemarked for at have nok på hylderne i de travle weekender og have plads til større mængder varer. Det kræver plads at have en stor diversitet, og det kræver plads, hvis man sælger mange varer. Det har vi kunne mærke, for så skal man ikke fylde den samme varer op så ofte, siger Kim Schou Hansen.

En af landets største Butiksarealet er i øjeblikket 9000 kvadratmeter, og med en tilbygning, der giver 3500 kvadratmeter butik mere, bliver Hillerød igen landets største Plantorama. Dog kun for en kort periode.

- Vi åbner i løbet af 2023 et center i Høje Taastrup på 16.000 kvadratmeter, som bliver det største plantecenter i Skandinavien, fortæller han.

Besøg skal være oplevelse Udvidelsen kommer kort tid efter, at Plantorama i Hørsholm åbnede et stort center, men konkurrencen tager Kim Schou Hansen med ophøjet ro.

- Det vigtigste er, at det skal være en oplevelse at komme i Plantorama, og det at komme ind og se, at der er et stort udvalg, er jo en oplevelse i sig selv. At have pladsen til at lave noget, som er lidt atypisk i markedet, forklarer Kim Schou Hansen.

Endnu mere jul Han glæder sig over, at der nu er plads til en endnu større juleudstilling.

- Selvom den er stor nu, så bliver der mulighed for at lave endnu mere omkring julen.

Udvidelsen skal stå færdig i marts, hvor den nye sæson begynder. Der skal ikke umiddelbart ansættes flere folk, da Kim Schou Hansen allerede har ansat flere for at være klar. Der arbejder omkring 100 personer i centret.

Det er tre år siden, at Plantorama købte den grund, som nu bliver bebygget, og der er ikke på nuværende tidspunkt planer om en yderligere udvidelse på et senere tidspunkt.

- Jeg kan ikke se behovet for at lave en yderligere udbygning, men man kan aldrig vide. Man sagde dengang, da man byggede det her på 10.000 kvadratmeter, at det godt nok var et stort center, og om vi nu var sikre på, at det var en god løsning. Men det viste det sig jo at være, siger Kim Schou Hansen.