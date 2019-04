Husejere i Hillerød bliver ikke tvunget til at separatkloakere. Den nye spildevandsplan fokuserer på adskillelse af regnvand og spildevand på offentlige arealer. Foto: Allan Nørregaard

Plan uden kloaktvang er på plads

Hillerød - 26. april 2019 kl. 10:11 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Historien om den langstrakte kamp om tvungen separatkloakering er bestemt ikke glemt i Hillerød. På onsdagens byrådsmøde vedtog et politisk flertal en ny spildevandsplan - vel at mærke uden tvang om separatkloakering. Og det lod Enhedslistens Tue Tortzen ikke gå ubemærket hen.

- Det er ligefrem blevet censureret i planen, det afsnit der hed, at man nok må forudse, at det også bliver nødvendigt at separatkloakere de private ejendomme på et senere tidspunkt. Det er kommet så vidt, at man censurerer tingene, selvom det er tekniske fakta, sagde Tue Tortzen og fortsatte med at opridse historien om spildevandsplanen:

- I 2013 gik der politik i det, fordi nogle grundejere opdagede, at de selv skulle betale det, der foregår på deres egen grund. De dannede en pressionsgruppe og fik ret hurtigt opbakning fra nogle af partierne på højrefløjen, som satte en mægtig kampagne i gang, så man næsten så den sorte hånd hænge over de stakkels husejere, der skulle betale for at få separatkloakeret. Det er endt med, at man har indført et nyt begreb, »solidaritet«, som i det her tilfælde betyder, at nogle borgere, der allerede har betalt for at få separatkloakeret deres egen bolig en gang, nu skal betale en gang til, for at den anden halvdel af borgerne, som ikke har separatkloakeret, kan undgå det.

Med den nye spildevandsplan vil kommunen separatkloakere offentlige arealer og veje, mens husejere slipper for at blive tvunget til at separatkloakere.

- Vi er mange, der gerne ville have, at fællesskabet i størst muligt omfang investerede i spildevandsplanen, sagde borgmester Kirsten Jensen (S), som blev suppleret af Klaus Markussen:

- Der er ikke nogen tvivl om, at Venstres modstand mod at tvinge udvalgte boligejere til at betale en meget stor regning var vedvarende, klar og tydelig. Derfor er jeg på Venstres vegne rigtig glad for, at vi nu står sammen om at vedtage en spildevandsplan, sagde Klaus Markussen, mens partifællen Peter Frederiksen kaldte det en »sindssyg glædens dag«.

Louise Colding Sørensen (S), formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget, slog også fast, at vedtagelsen af spildevandsplanen er et vigtigt skridt.

- Det er et meget stort og meget dyrt skridt i den rigtige retning, men vi har valgt at bruge pengene på det, for vi ved godt, at vi skal prioritere det her, og at vi skal prioritere miljøet. Det er rigtigt, at planen bliver dyrere, fordi vi har valgt at sige, at fællesskabet skal betale, og vi ikke kan bruge de gamle regnvandsledninger, men vi har sagt med åben pande, at det er det, vi gør, fordi vi synes, det var uretfærdigt, at der var en hel del borgere, som skulle stå alene og bære denne her byrde på deres egne skuldre.

Men det fik Tue Tortzen til at spørge til de stikledninger, man planlægger at anlægge.

- Hvorfor bliver sat stikbrønde op langs de nye regnvandsledninger ud for hver privat ejendom? Er det bare fordi, de er sjove, eller er det fordi, man måske regner med, at man skal bruge dem, spurgte han.

Klaus Markussen, der ligeledes er formand for Hillerød Forsyning, lagde ikke skjul på, at forsyningsselskabet står over for en større opgave i at informere folk om mulighederne i at tilslutte sig separatkloakeringen.

- Vi har selvfølgelig en interesse i og en ambition om, at der er mange, der gerne vil blive koblet på, sagde han og fortsatte:

- Det arbejde, der bliver lavet, får vi selvfølgelig mere ud af, jo flere der tilslutter sig. Denne her ordning er en frivillig indsats, som ikke skal stå i en spildevandsplan, men som ret bestemt vil være utrolig central for det arbejde, forsyningen kommer til at tage over med fra nu af.

SF undlod at stemme for eller imod planen, da partiet erklærede sig usikre på planen.

- Vi har det dobbelt med denne her plan, og vi er i SF ikke helt sikre på, at det er ambitiøst nok. Derfor vil vi undlade at stemme og håbe det bedste og krydse fingre, sagde Peter Langer (SF).

Spildevandsplanen blev vedtaget af et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Enhedslisten stemte som eneste parti imod planen.