Pjecer og bolsjer er valg-DNA

Hillerød - 13. maj 2019 kl. 05:14 Af Anna Törnqvist Jensen og Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vælgerne vil gerne møde politikerne personligt, men det er svært at afgøre, om det flytter stemmer, konkluderer forskere.

Roser, balloner, bolcher, pjecer, læbepomader...

Opfindsomheden er stor, når folketingskandidater og kandidater til Europaparlamentet op mod valget går på gaden for at møde vælgerne og dele ud af både budskaber og valgmateriale. Og vælgerne forventer ifølge forskere at kunne møde politikerne personligt.

- Vi ved generelt, at det at møde politikerne personligt har en betydning. Det betyder også endnu mere i en valgkamp, hvor vi i højere og højere grad møder politikerne på de sociale medier. Så bliver de personlige møder noget specielt, siger Kirsten Drotner, professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet.

Ifølge Kasper Møller Hansen, valgforsker ved Københavns Universitet, er det dog svært at afgøre, om det decideret flytter stemmer.

- Stort set alle folketingspolitikere laver gadehappenings, og når alle gør det, er der ikke nogen effekt af det. Men det er bestemt ikke sådan, at man skal anbefale kandidaterne ikke at gøre det, for så skaber man bare en niche til sine modkandidater. På den måde er det meget vigtigt at være der, og det er næsten valgkampens dna, at man skal det, siger han.

Og han påpeger, at det kan have en stor betydning for antallet af personlige stemmer, hvis kandidaterne får medierne med, når de rykker ud på gader og stræder.

- Så bliver det ret effektfuldt, siger Kasper Møller Hansen.

For Troels Stru Schmidt, der stiller op til Europaparlamentet for SF har det stor betydning at møde vælgerne.

- Så længe vi er ude at tale, kan vi få det politiske frem på dagsordenen. Jeg oplever, at folk gerne vil tale med os, og derfor er det vigtigt, at vi står her på gaden, siger han.

I Hillerød er det dog ikke alle, der er glade for politikernes tilstedeværelse i gadebilledet.