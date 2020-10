Det er et krav at bære mundbind, når man er på arbejde på caféer, barer og restauranter. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Pizzamænd får bøde for ikke at have mundbind på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pizzamænd får bøde for ikke at have mundbind på

Hillerød - 01. oktober 2020 kl. 10:52 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Tre pizzamænd står til en bøde, efter de onsdag eftermiddag ikke havde de krævede mundbind på, da de var på arbejde.

En patrulje fra Nordsjællands Politi førte kl. 17.05 i forbindelse med Covid-19-restriktionerne tilsyn med et pizzeria i Hillerød for at undersøge, om kravet om brug af mundbind blev overholdt. Det viste sig ikke at være tilfældet, idet tre medarbejdere på stedet ikke havde mundbind på ved patruljens ankomst, og de blev derfor alle tre sigtet for forholdet.