Overalt i Hillerød bygges der for tiden, og rigtig mange mennesker er generet af larmen fra byggeriet. Et af de byggerier, man ikke kan undgå at høre, er byggeriet på Frederiksbro, hvor der skal piloteres før husene rejses. Foto: Allan Nørregaard

Pihl & Søn banker 3000 pæle i jorden

- Vi tager selvfølgelig højde for den arbejdstid, der er fastsat i Hillerød Kommune. Ellers er der ikke så mange andre parametre at rykke på. Det havde selvfølgelig være at foretrække, hvis vi kunne gøre det på en anden måde, men det er ikke muligt, siger han.

- Vi er helt klar over, at det larmer. Det kan vi ikke komme uden om. Det er desuden en dyr og langsommelig proces, men det er også den bedste løsning, siger Nikolaj Bøhmer Jensen, som er projektdirektør i Pihl & Søn, og fortsætter:

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her