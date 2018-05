Pigerne skal på banen

Hillerød GI Damefodbold vil gerne have flere af de lokale piger til at spille fodboldbold, og holder på søndag den 13. maj klokken 12 Pigeraketten for alle piger mellem 5 og 11 år til Pigeraketten. Det bliver tre timer fyldt med fantasi, sjov og masser af fodboldaktiviteter, både for piger der har prøvet fodbold før eller er helt nye. Det er gratis og uforpligtende at deltage og det kræver ingen tilmelding.

Pigerne skal blandt andet forbi Mælkevejen, Saturn og Solen og klubbens frivillige er med til at guide hele vejen igennem solsystemet mod den sidste og afgørende opgave: at samle nøglen til klubhuset. Forældre er velkomne til at være til stede til det hele, og når dagen er veloverstået, er der masser af information at hente om dét at være medlem af en fodboldklub. Det eneste man skal medbringe er en ordentlig gang godt humør, masser af gå-på-mod, vandflaske og tøj til at bevæge sig i.