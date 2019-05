Marisa Søby (tv) og Amalie Morton står bag indsamlingen til 800 piger på en pigeskole i Uganda. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Piger samlede 28.000 kroner ind til afrikanske piger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Piger samlede 28.000 kroner ind til afrikanske piger

Hillerød - 22. maj 2019 kl. 09:27 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg synes, det er ret sejt. Jeg havde måske troet, at vi kunne få 10.000 kroner, men jeg havde aldrig tænkt, at vi ville have samlet 28.000 kroner ind.

Ordene falder fra Amalie Morton, der går i 7. klasse på Den Alternative Skole. Sammen med Marisa Søby, der går i 9. klasse, har hun som en del af et skoleprojekt om FNs Verdensmål samlet over 28.000 kroner ind til en pigeskole i Uganda. Pengene er kommet ind via donationer og en stor velgørenhedsaften på skolen i sidste uge, hvor der var banko og auktion med sponsorerede præmier.

Det var tilbage i februar og marts måned, at skolen på tværs af klasserne satte fokus på FNs 17 Verdensmål. Hver gruppe fik til opgave at se nærmere på et af verdensmålene og vælge et delmål, som de skulle arbejde med. Projektet endte med en række fremlæggelser og konkrete handlinger, der kan gøre en forskel inden for det enkelte verdensmål. Der er blandt andet blevet samlet skrald, plantet flere blomster for at øge biodiversiteten, set på hvordan skolens madordning kan blive mere grøn og lokal og set på skolens papirforbrug.

Marisa Søby og Amalie Morton var en del af en gruppe, der skulle arbejde med verdensmålet om at afskaffe fattigdom, og de to piger fik ideen om at lave en indsamling for at hjælpe fattige børn i verden. De endte med at finde organisationen Verdens Børn, der støtter skoler rundt omkring i verden.

- I Verdens Børn sørger de for, at der kommer historier tilbage fra skolerne om, hvad pengene går til. For et par år siden havde der været en anden indsamling, hvor pengene var gået til solcellelamper, så de kunne få strøm i husene, og børnene kunne lave lektier. Det er en langsigtet løsning, der også er bæredygtig, hvilket støtter ret godt op om FNs Verdensmål, fortæller Marisa Søby og fortsætter:

- For piger kan det godt være sværere at få en uddannelse, men hvis pengene går til en pigeskole, så får de endnu flere muligheder. De bedste piger på hver årgang får lov til at tage en videregående uddannelse, og det er ret fedt, at de får mulighed for det, fortæller hun.

Da først ideen om at samle penge ind var opstået, gik det stærkt.

- Vi var ret heldige, for vi stod på fremlæggelsesdagen og tænkte, at vi gerne ville lave en indsamling. Men det ville være ret fedt, hvis der faktisk var nogen, der havde doneret, og jeg tror, det var en halv time inden vi skulle fremlægge, så poppede der to donationer ind, og den ene lød på 10.000, og så var vi i gang, siger Amalie Morton.

De to piger har selv taget kontakt til forskellige firmaer for at få dem til at sponsorere ting til banko og auktionen. På indsamlingsaftenen i sidste uge mødte 50-60 personer op, og der blev solgt 200 lodder og en masse bankoplader. I alt blev der samlet 9700 kroner ind på den ene aften.

- Pengene kan virkelig betyde meget. Der er 800 elever på skolen, og jeg tror, at det var 13.000 kroner de brugte på at give alle elever solcellelamper, så jeg tænker, at 28.000 kroner vil gøre et eller andet, siger Marisa Søby.

Også projektlærer Stephanie Jacobsen er stolt af pigerne.

- Det er så sejt. De har lært at tage ansvar og tage initiativ, og de er ikke kun igangsættere, de er også nogle, som gør tingene færdig, fortæller hun.

Det er første gang, at skolen arbejder med et projekt på tværs af klasserne, men det er bestemt ikke sidste gang ifølge Stephanie Jacobsen. For hende var det helt naturligt, at skolen tog fat på et emne som FNs Verdensmål.

- Det er så aktuelt. Man kan næsten ikke kigge nogle steder, uden at man hører om verdensmålene, og jeg synes, det er super vigtigt, at man stifter bekendtskab med verdensmålene. Vi har ellers ret faste procedure for, hvad man skal lære i de forskellige projekter på de forskellige klassetrin, men lige denne her har vi taget og lagt oveni vores andre projekter for at demonstrere, at det er noget, vi skal være fælles om, for vi kan ikke løse det alene. Derfor havde vi også meget fokus på, hvad vi selv kan gøre, og at det godt kan være en lille ting. Man er nødt til at holde fast i, at der er handlemuligheder, slutter hun.