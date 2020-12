To 15-årige piger er dømt 30 dages betinget fængsel efter vold mod pige på skole. Arkivfoto Foto: Picasa

Piger dømt for vold: Sparkede pige i skolegården

Tre piger overfaldt en fjerde i skolegården på Grønnevang Skole

Hillerød - 18. december 2020 kl. 05:31

To 15-årige piger, A og B, er begge kendt skyldige i at have sparket en anden pige, C, i skolegården på Grønnevang Skole den 19. august omkring klokken 14.30.

Den ene pige, A, nægtede sig skyldig, mens den anden, B, erkendte sig delvist skyldig i episoden, som blev optaget på video og vist i Retten i Hillerød, da sagen var for forleden.

Ifølge vidnernes forklaringer var der den 17. august en kontrovers mellem pigen C og en fjerde pige, D, som begge dengang var 14 år. De skulle have skændtes og skubbet til hinanden, og efterfølgende havde pigen D aftalt med de nu to dømte piger A og B, at de skulle slås med pigen C.

Forsøgte at værge for sig Videoen viste ifølge dombogen, at C fremstod som den passive og forsøgte at værge for sig, mens de tre andre piger, A, B og D, først sparkede til hende, både mens hun stod op og lå ned. En af pigerne rev hende i håret, og en anden satte sig ovenpå hende. De skubbede til hende, og den ene trådte hende på maven.

Både A og B fik domme på 30 dages betinget fængsel, mens D's sag ikke blev behandlet ved denne retssag.