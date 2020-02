Se billedserie Vi bruger fire tons gulerødder om året. Cirka 15 procent af det bliver til skræller, som nu bliver vasket og kogt til puré, der så bliver brugt til anden madlavning, fortæller Lene Schade Poulsen. Foto: Allan Nørregaard

Pharmakon vil minimere madspildet: Det handler om foodwin

Hillerød - 28. februar 2020

Skrællerne fra gulerødder bliver til marmelade. Indmaden i melon bliver til sorbet. Kaffegrums erstatter noget af melet i flere slags kager og brød.

Det er foodwin!

Pharmakon Konferencecenter i Hillerød har det forgangne år arbejdet intensivt på at blive mere bæredygtige, og det spænder over en bred kam. Affald sorteres mere omhyggeligt, man bruger i stigende grad bionedbrydeligt emballage og rengøringsmidler, og der købes flere økologiske fødevarer til brug i køkkenet.

Et helt særligt fokus har der været på at minimere madspildet i køkken og i restaurant.

Det fortæller konferencecenterchef Lene Schade Poulsen.

Hun forklarer, at Pharmakons køkken i dag arbejder målrettet med begrebet foodwin.

- Det handler om at anvende hele råvaren og genanvende den overproduktion, som vi tidligere har kasseret. Så madspildet bliver minimalt.

- I dag laver vi marmelade og gulerodsboller af gulerodsskræller. Vi laver sorbet af indmaden i melon. Kaffegrums erstatter 25-30 procent af melet i flere slags kager og brød. Overskudskager bliver til crumble i æblekagen eller tørres og erstatter melet i cookiedejen, fortæller hun og gør opmærksom på, at Pharmakon har 17 opskrifter på hjemmesiden. Her kan alle hente inspiration til at bruge hele råvaren og genanvende rester fra madlavningen.

Det hele er en del af den strategi, som Pharmakon har lagt for at få en stærk bæredygtig profil. Her har Pharmakon Konferencecenter deltaget i projektet Fremtidens Madscene på Hotel- og Restaurantskolen, hvor samtlige 19 medarbejdere i Pharmakons køkken og restaurant har arbejdet med bæredygtighed, madspild, økologi og det at bruge lokale råvarer.

Fire medarbejdere har fået en egentlig uddannelse på selvsamme skole, så de i dag kan kalde sig Food Coordinatorer.

Erfaringer

I forbindelse med arbejdet har Pharmakon draget flere erfaringer. Lene Schade Poulsen nævner, at man i dag har etableret en foodwin-hylde i køkkenet. Her lægger kokkene de uudnyttede dele af råvarer, de ikke har kunnet anvende i forbindelse med en madlavning.

- Hylden gør, at kokkene bruger disse råvarer, før de tager nye. Overskudskager bliver for eksempel til romkugler, citrusskræller bliver til kompot, og rugbrødsrester bliver til rugbrødslagkager, rugbrødschips og ymerdrys. På den måde bliver vores overskud brugt.

Udfordringer

Bæredygtighed byder også på udfordringer. Blandt andet går dét at købe lokalt og dét at købe økologisk ikke altid hånd i hånd.

- Jævnligt kommer en økologisk vare fra et andet land, og derfor kræver den mere transport frem for en dansk konventionel vare. På den måde skal vi løbende overveje, hvad der er mest bæredygtigt. Det, der er vigtigst for os, er at købe ind med omtanke.

Lene Schade Poulsen nævner også affaldssorteringen, hvor Pharmakon i dag omhyggeligt sorterer al affald.

- Når det kommer til plastik, er det ikke så let endda. Plastik er ikke bare plastik. Plastik skal sorteres i otte forskellige containere. Her er vi ikke helt i mål endnu, forklarer hun.

Fortsætter

Dette forår sætter Pharmakon fokus på FN's Verdensmål, som en del af et projekt, som organisationen Danske Konferencecentre har iværksat. Ikke alle 17 Verdensmål, men tre-fire udvalgte, som Pharmakon de kommende måneder vil arbejde målrettet med.

Lene Schade Poulsen forklarer Pharmakons tanker og indsats sådan:

- Der er en stigende interesse for både bæredygtighed og verdensmål, og vi er overbeviste om, at mange konferencekunder de kommende år vil begynde at vælge mødesteder ud fra, om stederne har en bæredygtig profil. Vi mærker det ikke så meget endnu. Men det kommer.

Bronze og guld

Pharmakons intensive arbejde har gjort, at konferencecentret i dag har Det Økologiske Spisemærke i Bronze, som statskontrolleret bevis på, at virksomheden arbejder med økologi.

Pharmakon har også Refood-mærket, der er en certificering til organisationer, der arbejder med madspild og genanvendelse.

Dertil har Pharmakon Guldstatus inden for den internationale konferencesammenslutning IACC's Green Star Certificering. Det er et bevis på, at Pharmakon Konferencecenter overholder guidelines inden for bæredygtighed, og guld er den næsthøjeste certificering.

Happening

For at gøre opmærksom på den nye og meget målrettede bæredygtige profil laver kokke og tjenere jævnligt små happenings i forbindelse med det faste mellemmåltid, som serveres til gæsterne om formiddagen. Her præsenterer kokkene og tjenerne på Pharmakon blandt andet de nye produkter, de udvikler som en del af foodwin.