Se billedserie Efter sit hjertestop fik Torben Boe Nielsen lavet denne tatovering, der fortæller historien om 5. januar 2019. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Peter reddede sin vens liv - nu er han indstillet til Årets Hjerteredder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Peter reddede sin vens liv - nu er han indstillet til Årets Hjerteredder

To personer fra Hillerød er indstillet til Hjerteforeningens pris »Årets Hjerteredder«.

Hillerød - 15. februar 2021 kl. 15:42 Kontakt redaktionen

47 personer er indstillet til Hjerteforeningens »Årets Hjerteredder«, en pris foreningen uddeler til personer, der der turde træde til og give livreddende førstehjælp, da et menneske faldt om med hjertestop.

Fra Hillerød er to personer indstillet. Den ene er Poul Overgaard Madsen, som i oktober 2020 var på mountainbiketur med 8-9 andre i Danstrup Hegn, da cykelkammeraten Søren Mølholm Larsens hjerte holdt op med at slå.

Pludselig og helt uden varsel vælter Søren sidelæns om i skovbunden ramt af hjertestop. En af vennerne undersøger ham for puls og reaktioner, men der er ingen. Vennen tilkalder de andre, som er kørt i forvejen, og mens han begynder på hjertemassage, bliver der ringet 112. Poul Overgaard Madsen er fremme efter et par minutter og begynder at give indblæsninger. Efter 10 minutter ankommer ambulanceredderne og overtager. De giver et enkelt stød, hvorefter Sørens hjerte begynder at slå igen. Derefter bliver Søren kørt på Rigshospitalet og får en bypass-operation. Han har det godt i dag og er sluppet uden varige men, skriver Hjerteforeningen i en pressemeddelelse.

Den anden livredder fra Hillerød, som er indstillet, er 55-årige Jesper Berg, som 5. januar 2019 redder sin ven, 55-årige Torben Boe Nielsen, da hans hjerte holder op med at slå på en cykeltur. I december 2019 fortalte Torben Boe Nielsen sin historie til Frederiksborg Amts Avis. »Torben var død i 13 minutter«, hedder artiklen, hvor man kan læse, at Torben og Jesper var tæt på at være hjemme efter en cykeltur i Gribskov, da Torben havde brug for at holde en pause.

- Jeg kan huske, at jeg klikkede ud af venstre pedal og lænede mig lidt ind over styret på cyklen for ligesom at puste lidt ud, fortalte Torben Boe Nielsen. Men mere huskede han ikke. For lige dér døde han efter en blodprop i hjertet. Han væltede ganske enkelt omkuld viklet ind i sin egen cykel, da hjertet gik i stå. Uden at opdage det. Klokken var 10.43. Torben var død. I 13 minutter.

Havde det ikke været for vennen Jesper Berg, to forbipasserende mænd og en hjerteambulance, havde han ikke kunnet fortælle historien.

-Jeg kan af gode grunde ikke selv huske, hvad der skete i de 13 minutter, men Jesper og jeg har selvfølgelig talt om det mange gange, og han har fortalt, hvad der skete, og jeg har tudet rigtig meget, ja det har vi begge to, for det var også en forfærdelig oplevelse for ham. På nogen måder var det måske mere forfærdeligt for ham at være vidne end for mig. Jeg opdagede jo ikke, at jeg døde, fortalte Torben Boe Nielsen til avisen.

Det der skete, mens Torben var død, var at Jesper lagde ham i sideleje. To andre mænd kom kørende, og gav Torben hjertemassage, mens Jesper fik fat på en ambulance. Efter 13 minutter er der atter liv i Torben.

Nu er Jesper Berg også indstillet til Årets Hjerteredder.

Blandt de 47 indstillede er tre nominerede til prisen. De offentliggøres den 22. februar, og fra den 22. februar til den 10. marts kan man på hjerteredder.dk stemme på, hvem der skal være Årets Hjerteredder. Årets Hjerteredder kåres i »Hjertegalla« på TV2 Charlie lørdag den 13. marts kl. 20.55.

relaterede artikler

Torben var død i 13 minutter 25. december 2019 kl. 12:51