Se billedserie Peter Sehested-Larsen har slået et telt op ved Q8 på Holmegårdsvej, men målet er stadig at komme tilbage i Slotsgade. Foto: Magnus Eg Møller

Send til din ven. X Artiklen: Peter kæmper for en stadeplads i Slotsgade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Peter kæmper for en stadeplads i Slotsgade

Hillerød - 03. juli 2021 kl. 16:04 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

I fire år har Peter Sehested-Larsen solgt frisk frugt og grønt, blomster og brændte mandler i Hillerød, og inden da i mange andre sjællandske byer. Mange er måske stødt på ham foran Jyske Bank i Slotsgade, men siden august 2020 har han været forsvundet fra gaden. Og det er ikke fordi, han ikke gerne ville være blevet. Han kan bare ikke få fornyet sin tilladelse.

- Jeg er blevet smidt væk, selvom jeg har holdt mig indenfor de regler, der nu engang har været, og det er jeg ikke tilfreds med. Jeg vil fortsat rigtig gerne være i gågaden, og alle andre vil gerne have, jeg er der. Det er det, der er så åndssvagt, siger han.

Kommunen har opfordret Peter Sehested-Larsen til i stedet at søge om en stadeplads på Torvet, men det vil han ikke.

- Der er ikke folk nok på Torvet til, at jeg kan leve af det, siger han.

Støtteerklæringer Peter Sehested-Larsen sælger nu sine varer fra et telt ved Q8 på Holmegårdsvej, men han håber på at kunne komme tilbage i Slotsgade, og i håbet om at kunne lægge pres på kommunen, har han nu været ude at samle underskrifter fra de erhvervsdrivende i Slotsgade. Det er blevet til 89 af slagsen.

Morten Buch, der er bestyrelsesmedlem i Hillerød Byforum og ejer af butikken HL-Mode i Slotsgade mener dog ikke, man skal tage underskriftindsamlingen for gode varer:

- Han har også været forbi i min butik, og jeg tror, underskriftindsamlingen bærer præg af, at han ikke har været helt transparent. Han spørger i butikkerne, om de har noget imod, at han står og sælger lidt jordbær henne ad gaden, men når jordbærsæsonen er slut, sælger han jo bare noget andet. Jeg synes ikke, det er den rigtige måde at gøre det på.

I forhold til Peter Sehested-Larsens forklaring om, at forretningen ikke kan løbe rundt på Torvet, lyder det fra Morten Buch:

- Der er selvfølgelig lidt flere mennesker i Slotsgade end på Torvet, men der er heller ingen i Slotsgade, der nøjes med at betale 200 kroner om ugen for at stå der, og Kaffemanden på Torvet kan da godt få det til at løbe rundt. Jeg bliver irriteret, når nogen tror, de kan være en del af fællesskabet uden at bidrage til det, og han har fået en invitation.

Det siger reglerne Der er i kommunens gågaderegulativ klare regler for, hvem der må opsætte stadepladser i gågaden, hvor de må stå, og hvad de må sælge, men for bankernes vedkommende står der, at »såfremt en facadezone ikke anvendes ved fx. banker og sparekasser kan Hillerød Kommune indgå aftale om anvendelse af facadezonen til stadeplads, hvis det findes hensigtsmæssigt og indehaver af ejendommen mod facadezonen giver tilsagn«.

Med bankens accept har Peter Sehested-Larsen således haft kommunens tilladelse til at sælge sine produkter foran banken frem til 1. august 2020, men hans tilstedeværelse har givet anledning til henvendelser fra både erhvervsdrivende og Hillerød Byforum, der er utilfredse med, at han gratis kan sælge sine varer på en af byens bedste placeringer, og bekymrede for, hvad det betyder for konkurrencen. Det er nemlig politisk besluttet, at stadepladser i Slotsgade er gratis.

På baggrund af henvendelserne kiggede Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i august 2020 på reglerne for stadepladser i Slotsgade, og det blev besluttet, at ansøgninger om stadepladser langs gågader skal vurderes nærmere i forhold til, om der er behov for den pågældende aktivitet på stedet. I Peter Sehested-Larsens tilfælde vurderede kommunen, at der ikke var behov for salg af frugt, grønt og brændte mandler, og at han derfor ikke kunne få fornyet sin tilladelse.

Tilfører ikke nyt Sektionsleder for Trafik, Vej og Park i Hillerød Kommune, Ivan Christensen, fortæller, at vurderingen sker administrativt.

- I den aktuelle sag om salg af frugt og grønt, er vurderingen, at aktiviteten ikke tilfører nyt til gadelivet og handelslivet i Slotsgade. Kommunen har derimod henvist til Torvet, hvor det er ønskeligt med flere aktiviteter.

Peter Sehested-Larsen mener ikke, der er andre, der sælger det, han gør, og desuden giver hans tilstedeværelse i Slotsgade også øget aktivitet i de andre butikker:

- Jeg arbejder med 'fra jord til bord' og personlig betjening. Det får man ikke i supermarkederne. Jeg vil i virkeligheden bare gerne gøre folk glade og sørge for, at de kan få noget lækker, frisk frugt og grønt. Men jeg trækker jo også kunder til de andre butikker i gaden, når herren, der har købt en bakke jordbær, måske også lige skal have et par nye briller, mens han er her, eller den solcreme fra Matas, han går og mangler, siger han.