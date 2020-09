Peter Lennø valgte V frem for S

Efter fem måneder som løsgænger i Hillerød Byråd har det tidligere medlem af Dansk Folkeparti, Peter Lennø, meldt sig ind i Venstre.

74-årige Peter Lennø meldte sig i maj ud af Dansk Folkeparti efter 17 år i partiet, heraf 15 som byrådsmedlem for partiet. Peter Lennø forlod partiet, efter han følte sig hængt ud af byrådskollegaen Mette Thiesen (NB), som flere gange på Facebook påpegede, at han ifølge hendes opfattelse stemte imod Dansk Folkepartis linje. Det fik moderpartiet til at reagere, og det endte med, at Peter Lennø forlod partiet, da han mente, at der var for meget fokus på hans person.