Personale evakueret: 50 liter kemikalier spildt ved Novo Nordisk

Mandag aften afspærrede Nordsjællands politi et område ved medicinalvirksomheden Novo Nordisk i Hillerød, da man fik en anmeldelse om, at et stof var blevet spildt på området.

Godt 50 liter væske var løbet ud af en spildtank og ud på jorden.

Flere personer, der opholdt sig inde i en bygning, blev bedt om at forlade den.

Redningsmandskab fra Frederiksborg Brand og Redning sørgede for at få spulet det spildte væske væk.

- Der var tale om et basisk stof. Det var ikke mere farligt, end at redningsfolkene kunne spule det ned i kloakken og derefter spule efter med vand, oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi mandag morgen.

Han erkender, at situationen så mere voldsom ud end den reelt var.

Anmeldelsen om uheldet indløb klokken 20.25.