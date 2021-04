Pernille Øster, som mistede sin 16-årige lillebror i 2014, er fortsat vært på podcastserien 'Jeg plejede at tro på for evigt'. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Pernille mistede sin lillebror i togulykke: Fortsætter med sorg-podcast på 5. sæson

Pernille Øster, som i 2014 mistede sin lillebror Jonas i en togulykke i Hillerød, fortsætter med at være vært på podcasten 'Jeg plejede at tro på for evigt'.

Podcasten har kørt siden marts 2019, og nu har Landsforeningen Liv&Død, som står bag podcasten, indgået et samarbejde med radiokanalen Loud om podcasten.

Den 8. april starter den nye sæson af 'Jeg plejede at tro på for evigt', som er den femte i rækken. Podcasten henvender sig til alle, der er i berøring med sorg, fordi de enten selv har mistet eller er tæt på nogen, der har døden inde på livet.

Ramt af toget Mange hillerødborgere husker ulykken med 16-årige Jonas, som forlod en gymnasiefest på Frederiksborg Gymnasium alene, sandsynligvis for at gå til en anden fest, men han blev ramt af et tog nær Jagtvej i Hillerød.

Hans storesøster Pernille Øster har siden stået frem med sin sorg for at bryde tabuet og udgav blandt andet også i 2017 bogen 'Tankestrøm og -streger. Om min sorg', som beskriver tiden efter Jonas' død og hendes sorg.

Nuancer Hun startede podcastserien i 2019 sammen med Julie Schelhart, som havde mistet sin mor til en pludselig hjerneblødning, og nu er hendes medvært Jeppe Wad Vester. De har hver uge en samtale med en person, der har mistet.

"Selvom podcasten efterhånden har en del fortællinger bag sig, så er der ikke to processer, der er ens. Enhver har sin egen måde at sørge på, og hvert afsnit indeholder nye nuancer og aspekter omkring det at miste," skriver Landsforeningen Liv&Død om podcasten i en pressemeddelelse.

Man kan leve med sorgen Ifølge landsforeningen har 'Jeg plejede at tro på for evigt' været blandt de mest lyttede podcasts herhjemme - for der er et stærkt behov for at tale om dem, man mister, udtaler direktør Kirsten Søndergaard:

"En persons død mindsker ikke betydningen af det forhold, vi har til dem. Gennem fortællingen er den døde fortsat en del af de levendes liv. Det gør også en stor forskel, at dem, der har mistet, hører fra andre, at man kan lære at leve med sorgen".

Viser sårbarheden Programdirektør i Loud Ann Lykke Davidsen kalder 'Jeg plejede at tro på for evigt' for en "god og vigtig podcast":

"Det er en podcast, der viser sårbarheden, og så er det nært," udtaler hun.

'Jeg plejede at tro på for evigt' kan findes på både Loud, i Egmonts podcastunivers 'Talk Town' og på alle relevante platforme for podcasts som iTunes og Spotify, ligesom podcasten vil være tilgængelig på Landsforeningen Liv&Døds hjemmeside.

