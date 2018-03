Perlite-fabrik: Vi er under støjgrænsen

Nordisk Perlite mener at kunne føre bevis for, at støjgrænserne er overholdt. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød - 24. marts 2018 kl. 11:34 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fristen for høringssvar fra Nordisk Perlite blev sidste fredag forlænget med en uge, og nu har virksomheden meldt tilbage med sine svar. Og de går på, at støjniveauet fra virksomheden ikke er for højt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tornhøj Måleteknik ved Jørgen Tornhøj Christensen har om aftenen 14. marts for Nordisk Perlite foretaget en måling af støjniveauet. Den er foretaget samme dag, som virksomheden har foretaget en forbedring af lydisoleringen. Målingen er sket under »korrekte meteorologiske forhold«, og baggrundsstøj er fratrukket, men det har ifølge Tornhøj været muligt at overholde kravet om at totalstøjen skal være mindst 3 dB højere end baggrundsstøjen.

Støjbelastningen blev målt til 37 dB (A), hvormed grænseværdien på 40 dB (A) i aftenperioden samt i weekenden menes overholdt.

Det hedder videre: »Grænseværdien på 35 dB (A) om natten en overskredet, men ikke så meget, at overskridelsen er signifikant.« Og: »Grænseværdien for den maksimale støj om natten er overholdt, da støjen fra produktionen er konstant.«

Det var advokatfirmaet Bech-Bruun, der på vegne af Hammersholt-virksomheden bad om aktindsigt og dermed fik bevilget en uges udsættelse. Og advokaterne skriver i høringssvaret til Hillerød Kommune, at der ikke er grundlag for at meddele et påbud om driftsstop.

Det skyldes ifølge advokaterne, at kommunen ikke har tilvejebragt et tilstrækkeligt grundlag herfor. I forbindelse med undersøgelsespåbuddene om handleplan og støjkortlægning har kommunen ikke fulgt reglerne om varslingspligt, og har ikke har givet en klagevejledning samt to andre punkter.

Konklusionen er den, at »hvis Hillerød Kommune på trods heraf vælger at meddele et påbud om driftsstop, vil der blive gjort et erstatningskrav gældende mod kommunen for det driftstab m.v. som et sådant påbud vil medføre.«

For foreningen Rent Miljø i Hillerød Syd er situationen omtrent uændret.

»Støjen skal dæmpes i alle retninger, og alle maskiners støj skal kortlægges. Fabrikken skal køre på fuld kraft, når kommunen kontrolmåler,« hedder det fra Hammersholt-naboerne, der vil have støjen kortlagt til bunds og med løbende kontrol, idet støjen erfaringsmæssigt har skiftet karakter og styrke flere gange.

Der foreligger endnu ingen kommentar fra Hillerød Kommune.