Per Vilslev og Erik Andersens japanske fans klapper dem i mål før målrampen i Monaco.

Per klarede den: Flot resultat efter katastrofal start

Per Vilslev fra Hillerød og hans makker Erik Andersen blev nr. 68 ud af 268 i Rallye Monte-Carlo Historique, verdens hårdeste historiske rally. Men de to fik en hård start på løbet. Efter førstedagen i var teamet klar til at smide håndklædet i ringen. Problemer med indstillingen af bilens triptæller betød, at de efter de to første specialetaper blot lå nr. 228 i det ugelange rally, skriver Intercom i en pressemeddelelse.

- Så fik Erik triptælleren til at vise korrekt, og nu kunne vi ramme de hemmelige tidskontroller meget mere præcist, fortæller førstekører Per Vilslev.

Fra dette lavpunkt kørte nordsjællænderne dag for dag deres præcis 40 år gamle Opel Kadett GT/E op gennem feltet bestående af 300 klassiske biler fra perioden 1956-79, og i løbet af en lille uges kørsel på sydfranske bjergveje kunne de onsdag morgen efter den sidste hårde nat i de maritime Alper nord for Monaco rulle ind på målrampen på Formel 1 banen i Monte Carlo som nr. 68 ud af 268 gennemførende.

- Da vi var unge, var Per en af landets hurtigste på is og sne, og jeg må sige, at han ikke havde glemt teknikken. Det viste han på de mange is- og sneglatte bjergveje, hvor vi satte gode tider, siger Erik Andersen tidligt onsdag morgen fra Monaco.

Rallye Monte-Carlo Historique er et yderst krævende rally, hvor forberedelse, dygtighed og held tilsammen kan skabe et godt resultat. Løbet er hårdt ved nye deltagere og gav debutanterne Per Vilslev og Erik Andersen mange erfaringer, som de kan bruge i de kommende år.

- Vores resultater fra de 15 specialetaper viser, at vi godt kan være med i den bedste del, så nu skal vi lære af vores dyrekøbte erfaringer og gøre det bedre til næste år, vurderer Erik Andersen.

Bedste danskere i rallyet blev Toni Hansen, Horsens, og Per Brodersen, Lem St., i Audi 80. De blev nr. 4, hvilket er bedste danske resultat siden 2002, hvor Otto og Britta Kristensen fra Tune vandt løbet. Samme Otto Kristensen blev i år nr. 26 som codriver for sin søn Kenneth Simonsen, Charlottenlund, i en Lancia Fulvia HF 1.3.