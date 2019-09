Se billedserie Per Øbro har aldrig selv gennemført MTB Marathon. Men nu hvor han har muligheden kan han godt forestille sig at stille op. Foto: ASA Foto

Send til din ven. X Artiklen: Per Øbro stopper efter 25 år som løbsleder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Per Øbro stopper efter 25 år som løbsleder

Hillerød - 23. september 2019 kl. 05:15 Af Janne Mulvad og Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et kvart århundrede efter det første MTB-løb, er det en stolt Per Øbro, der takker af.

Søndag var det 25. gang, at Merida MTB Marathon blev gennemført. Det var også 25. gang, at Per Øbro stod i spidsen for det som løbsarrangør. Og det blev samtidig sidste gang.

For nu har Per Øbro, idémanden bag løbet, besluttet at stoppe.

- Det var det sidste. Nu er det slut, sagde Per Øbro, netop som årets vinder af kongedistancen på 103 kilometer, havde krydset målstregen.

- Jeg er 74 år, og det er mange år at stå i spidsen for løbet. De sidste par år har det også været lidt hårdt. Men jeg skulle nå de 25, så nu takker jeg af. Det har været smadder sjovt og givet mig fantastiske oplevelser.

Løbet blev kørt første gang i 1995, dengang under navnet »Scott MTB Marathon« og kan dermed kalde sig Danmarks ældste mountainbikeløb, Per Øbro ser tilbage på de 25 år som løbsarrangør.

- Man forstår ikke, at der pludselig er gået 25 år. Men det er da stort at have fået ideen, og også fået det gennemført. Der er masser, der får gode ideer og synes det kunne være sjovt at gøre sådan og sådan. Men de gør det jo ikke. Men det gjorde jeg, siger Per Øbro, som fik idéen til et langt løb for mountainbike-ryttere.

- Jeg havde kørt mange cykelløb, hvor det bare var en masse omgange over den samme dumme bakke. Så jeg ville gerne lave et løb, hvor det var en lang tur. Dengang var der heller ikke mountainbikeløb for motionister, på samme måde som man kunne køre løb på racercykler, Århus-København, Sjælland Rundt og så videre, husker Per Øbro, som allierede sig med o-løberen Dorte Dahl, der var med til at lægge ruten.

Selv har Per Øbro kørt rutens dele masser af gange, når der skulle testes og måske lægges lidt om, men han har aldrig stillet op og gennemført løbet.

- Det har ikke kunnet lade sig gøre. Der er 120 mand, der skal koordineres på løbsdagen, og det har været min opgave. Men nu kan jeg også selv komme ud at køre. Det bliver fedt, siger cykelentusiasten, der også ser frem til at kunne begynde at rejse i september måned.

- Det har jeg heller aldrig kunnet på grund af løbet, siger han.