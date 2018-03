Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Penge på vej til Nordsjælland Håndbold

Hillerød - 21. marts 2018

Nordsjælland Håndbold kan glæde sig over udsigten til 100.000 kroner i et ekstraordinært tilskud fra Hillerød Kommune - oven i de 250.000 kroner årligt, Hillerød Kommune giver klubben. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

De ekstra 100.000 er penge, som klubben, der har hjemsted i både Helsingør, Grib­skov og Hillerød Kommuner, har appelleret om i et forsøg på at genoprette sin kuldsejlede økonomi.

Den appel var et flertal af byrådets medlemmer lydhøre overfor onsdag aften, hvor der var flertal for at finde pengene. Der er dermed en god check på vej til klubben, som bliver udløst 30. juni, hvis det inden den dag lykkes klubben at skaffe de i alt 1,8 millioner kroner, der skal til for at klubben kan fortsætte i håndboldligaen.

- På et stormøde tilkendegav Helsingør Kommune, at de vil støtte med 100.000 kroner, og derfor var der forventning om, at vi også ville. Vi vil gerne sende et signal om, at vi bakker op om Nordsjællands Håndbold, sagde Thomas Brücker (S).

Også radikale støttede forslaget i byrådet.

- Historien om Nordsjællands Håndbold er en sindssygt spændende historie om en klub, der mod alle odds har gjort noget særligt. Om en træner, der har fået unge mennesker til at gøre noget ekstraordinært. Den historie skal vi passe på, og hvis vi hjælper Nordsjællands Håndbold lidt på vej, bakker vi op om en god historien om Nordsjælland og Hillerød, sagde Jørgen Suhr (R).

- Nordsjælland Håndbold spiller i den bedste liga, og de yder nogle store præsentationer. Deres kampe bliver tv-transmitteret, og det sætter fokus på vores by, og sætter os på landkortet. Synergieffekterne ved at støtte Nordsjælland Håndbold er store, og Nordsjælland Håndbold fortjener en udstrakt hånd til at rejse sig økonomisk, sagde Dragan Popovic (V), som dog understregede, at de 100.000 kroner ikke udbetales før der ligger et budget, og før resten af pengene er samlet sammen, blandt andet ved at de andre kommuner også griber i kassen og støtter klubben.

Dorte Meldgaard (K), som selv er aktiv som frivillig og deltager i Nordsjælland Håndbolds bestræbelser på at få pengene hjem inden deadline, fortalte om, hvordan klubben, som andre håndboldklubber, kæmper for at finde sponsorer, og kun får begrænsede indtægter ud af, at kampene sendes på tv.

- Det er i fodbold pengene er, sagde hun, og fortsatte:

- Jeg synes ikke, kommunen skal støtte hele tiden, men jeg synes det her er en god sag. Vi har en masse unge håndboldspillere, der ser op til holdets spillere, og som på den måde motiveres og glæder sig til, de selv kan spille i ligaen. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at det er så svært at skaffe sponsorkroner i Nordsjælland. Det var meget bedre, hvis klubben kunne bruge sit krudt på at spille håndbold. Men man skal have et vist beløb for at få lov at spille i ligaen. Det er det, man arbejder hen imod nu, og det handler om, at vi hjælper dem til at nå et vist bundniveau, sagde hun.

Fire byrådsmedlemmer var imod forslaget om at dykke ned i Hillerød Kommunes kasse og finde de ekstraordinære 100.000 kroner til Nordsjællands Håndbold - SF's to repræsentanter, Enhedslistens Tue Tortzen og Nye Borgerliges Mette Thiesen.

- Jeg er skuffet. Jeg vil ikke sige noget dårligt om håndbold eller Nordsjællands Håndbold. Men Enhedslisten går ikke ind for at yde det ekstraordinære tilskud. Der er mange andre, der også mangler penge. Vi synes det er vigtigere at støtte den brede idræt, sagde Tue Tortzen.

- Man har truffet den her beslutning før (og givet Nordsjællands Håndbold ekstraordinære tilskud, red). Jeg ved ikke hvorfor Nordsjællands Håndbold skal favoriseres i forhold til andre idrætsgrene. De kommer år efter år og beder om ekstraordinære tilskud. Måske skal de overveje, hvordan de driver deres forretning. De skal ikke have særbehandling, sagde Tue Tortzen, som mener, at klubbens appel om flere penge fra Hillerød Kommune hører hjemme i budgetforhandlingerne.

Det samme mener SF, lød det fra Peter Langer (SF), som også fortalte, at han elsker sport og derudover kunne fortælle byrådet, hvordan det gik i kampen i Skanderborg. 12-12 i pause.

- Men udover at være sportsfreak, er jeg også en del af dette byråd. Og vi deler ikke penge ud midt i året. Det er tredje gang på fem år, at vi sender ekstra penge efter håndbolden. I 2013 var det 500.000 kroner. Det er efterhånden mange penge at sende efter håndbold. Hvis der nu kommer nogen unge fra StreetLab, som mangler et sted at være, eller nogen fra Copenhagen Phil, der er blevet skåret i statsstøtte, eller nogen hjemmehjælpere eller daginstitutioner, der mangler ekstra hænder - så skal de vente til vi lægger budget. Det er en uskik at bryde reglerne for nogle mennesker, og ikke for andre. Nordsjælland Håndbold skal gå ud og finde en hovedsponsor, det må de kunne, hvis de er så stjernegode, sagde Peter Langer.