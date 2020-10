Se billedserie Beboerne i nybyggeriet Carlsbakken var kede af, at der aldrig var en ledig p-plads. Derfor er der nu kommet tidsbegrænset parkering på Campusvej. Foto: Mdt

Pendlere kan ikke længere stille bilen på parkeringsudfordret vej

Der er indført begrænset parkering på Campusvej, hvor nogle pendlere hidtil har stillet bilen tæt ved Hillerød Station

Hillerød - 10. oktober 2020 kl. 07:10 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Hvis man er pendler og vant til at stille sin bil på Campusvej ved Hillerød Station, kan man godt begynde at se sig om efter nyt sted at parkere.

For efter Hillerød Posten skrev om parkeringsudfordringerne på vejen - især for beboere i nybyggeriet Carlsbakken - er der nu kommet skilte op med, at der kun er gratis parkering i 30 minutter for bilister, som ikke har en p-tilladelse.

Beboerlicenser For beboerne på Carlsbakken er der nu mulighed for at betale 50 kroner om måneden og få en p-licens til sin bil, mens andre - for eksempel pendlere - ikke længere kan parkere gratis på vejen, fortæller beboer Troels Schmidt, som her i avisen har kritiseret udlejeren Balder for ikke at have sikret, at der er mindst én P-plads per lejemål.

"Effekten er en anelse uklar - endnu. Men det burde hjælpe. Da jeg kom ud i morges, var der faktisk en ledig plads ved siden af min - så måske," siger han til Hillerød Posten.

Ingen garanti Det er alle, som har en bil og bor på Carlsbakken, som for 50 kroner om måneden kan købe en p-licens og dermed få ret til at parkere på vejen. Der er dog kun 72 pladser til de 127 lejemål, men heller ikke alle beboere har en bil, så Balder er ved at afdække, hvem der kan få p-licenserne, fortæller Troels Schmidt.

P-licensen giver dog ikke nogen garanti for, at man har en plads:

"Selvom aftalen ikke sikrer, at der er en plads til alle, vil forholdene antagelig blive en del bedre, for nogle af de bilister, der bruger området, er pendlere fra andre dele af Hillerød. De sætter bilen, og derefter går de 200 meter over på stationen og tager S-toget til København," siger Troels Schmidt.

Flere byggerier kommer Men det kan de altså ikke længere. Alligevel frygter Troels Schmidt, at parkeringsproblemerne langt fra er løst. Der er nemlig ved at blive bygget flere boliger på vejen:

"Nu afventer vi at se udviklingen - også omkring åbningen af de nyeste byggerier i den sydlige del af området," siger han.

De studerende og ansatte på uddannelserne på Campus på Carlsbergvej kan heller ikke længere parkere på de pladser, der er forbeholdt beboerne på Carlsbakken. De har p-tilladelser til en række af deres egne p-pladser.

"Handicap-pladser må man i øvrigt fortsat - bogstavelig talt - se i vejviseren efter," siger Troels Schmidt.