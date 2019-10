Stephanie Meincke, der besøgte det intensive afsnit torsdag formiddag, er en ung singer-songwriter. Hun havde doneret to koncerter til Psykiatrisk Center Nordsjælland i anledning af Sindets Dag, som er et verdensomspændende initiativ, der har fokus på psykisk sygdom og helbred. Dagen kaldes også World Mental Health Day. Foto: Johanne Wainø

Patienter på de lukkede afsnit savner flere gode oplevelser

Ved første øjekast ligner den intensive afdeling i Hillerød en hvilken som helst anden afdeling på et dansk hospital. Gulvet er beklædt med linoleum i grå nuancer, væggene er af gule mursten, og i fællesrummet står der to sofaer og en enkelt grøn plante, der bryder med de sarte farver.

I anledning af Sindets Dag torsdag den 10. oktober, havde Psykiatrisk Center Nordsjælland arrangeret to koncerter for patienterne på de lukkede afsnit, og her er musikken i forvejen en stor del af hverdagen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her