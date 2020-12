Pas på øjnene: Bilka uddeler gratis sikkerhedsbriller

Farverige raketter, pibende heksehyl og bragende batterier hører sig nytåret til. Og mange børn elsker at se på festlighederne – og selv at være med til at fyre krudtet af.

Men det er ikke ufarligt.

Derfor deler Bilka i SlotsArkaderne sammen med Bilka'er landet over i alt 85.000 gratis Billie-sikkerhedsbriller ud frem til den 31. december, så børnene kan komme sikkert gennem nytåret.

Sidste år fik syv børn i Danmark alvorlige øjenskader, fordi de ikke havde sikkerhedsbriller på.