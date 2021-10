Hillerød Kommune får et alternativ til stemmeboksene ved valgstederne. Et mobilt stemmested skal sikre flere stemmer fra dem, der er svære at få i stemmeboksen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Partybus bliver til valgbus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Partybus bliver til valgbus

Hillerød Kommune har modtaget et tilskud til at oprette et mobilt stemmested til kommunalvalget. Og det bliver et festligt et af slagsen

Hillerød - 08. oktober 2021 kl. 05:44 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Valgdeltagelsen i Hillerød lå ved seneste kommunalvalg i 2017 på 74,2 procent, hvilket er i den høje ende, når man sammenligner med andre kommuner.

Men selvom valgdeltagelsen er god, er der områder i kommunen, hvor den kan blive bedre. Derfor har kommunen søgt om og modtaget midler til et mobilt brevstemmested, der skal komme rundt i kommunen og møde de borgere, der ellers ikke ville have stemt.

"En stor del af demokratiet er at stemme, og vi har et ansvar for at involvere så mange som muligt," siger Øzgen Yücel (V), der er formand for udvalget for borgerinvolvering.

Udvidede muligheder Kommunen har modtaget 60.000 kroner, der kommer fra en pulje fra Bolig- og Planstyrelsen på sammenlagt 5 millioner kroner, der skal sikre mobile brevstemmesteder til kommunalvalget. I Hillerød Kommune bliver det mobile brevstemmested et festligt et af slagsen. De 60.000 kroner bliver nemlig brugt på at leje en partybus og en chauffør til at klare opgaven. Mens den først og fremmest kommer til at fungere som et mobilt stemmested, bliver den også en mobil reklamesøjle for valget:

"Der er ikke så mange sæder i en partybus, så der er plads til, at man kan komme ind og afgive sin stemme. Bussen bliver selvfølgelig udsmykket med nyt folie og nogle valgklistermærker. Når vi vælger at komme rundt med en valgbus, så er det fordi, vi vil udvide mulighederne for at stemme. Det er et ekstra værktøj," siger Øzgen Yücel.

Unge og udsatte Bussen kommer til at lægge vejen forbi Østbyen, Hillerøds uddannelsesinstitutioner samt områder, hvor der bor mange udsatte borgere. Den præcise rute er endnu ikke fastlagt, men den kommer til at køre tre dage fra den 26. til den 28. oktober.

Der er ikke sat noget mål for, hvor mange der skal benytte valgbussen, men Øzgen Yücel håber, den får en effekt:

"Vi har en høj valgdeltagelse, men der er nogle steder, den er knap så høj. Der er nogle grupper, der ikke er så gode til at komme ned for at stemme. De udsatte borgere skal også være en del af fællesskabet, og vi vil engagere de unge meget mere, end de er i forvejen," siger han og fortsætter:

"Jeg håber på, at så mange som muligt stemmer. Det er vigtigt, at man gør det. I den tredje verden kæmper folk med livet som indsats for at få demokrati".