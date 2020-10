Partier vil kæmpe for buslinje 380R

Se billedserie Buslinie 380R, der kører mellem Hillerød og Helsinge over Tulstrup, Alsønderup og Nejede, står over for besparelser på antallet af afgange. Foto: Mads Hussing

Hillerød - 13. oktober 2020 kl. 06:02 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Der er lagt op til regionale besparelser på buslinje 380R, der kører mellem Hillerød og Helsinge over Tulstrup, Alsønderup og Nejede. Men politikerne i Hillerød Kommunes økonomiudvalg skal i næste uge beslutte, om de kan finde pengene, så bussen fortsat kan køre med de antal afgange, som den har nu. I dag har bussen hver halve time i dagtimerne og en gang i timen om aftenen og i weekenden, men besparelserne betyder, at linjen fremover kun vil køre hver time klokken 9-14, men stadig med 30. minutters interval i myldretiden. Derved mister linjen sin status som R-bus, og nedskæringerne vil ifølge tal, der fremgår af dagsordenen, medføre et passagertab på 40.000 passagerer.

- Vi er rigtigt ærgerlige over, at regionen har valgt at spare på bussen. Det er en katastrofe for lokalsamfundet, men det er jo heller ikke den rigtige vej at gå rent miljømæssigt, hvis man gerne skulle have flere over i den kollektive trafik, siger formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, Dan Riise (V).

Gribskov siger nej

At oprette driften mellem myldretiderne fra juli 2021 vil ifølge tal fra Movia koste Hillerød Kommune en halv million kroner, mens Gribskov skal betale 200.000 kroner. Men Gribskov Kommune har allerede besluttet ikke at afsætte pengene, og derfor vil bussen fra næste sommer ikke længere køre til Helsinge. I stedet skal Hillerød Kommunes forvaltning nu undersøge, om er i f.eks. Alsønderup er plads til, at bussen vender og kører tilbage gennem Hillerød i stedet for til Helsinge.

Nu er det altså op til politikerne i Hillerød, om de vil redde busdriften på deres side af kommunegrænsen. Hillerød Kommune er dog nødsaget til at finde pengene i det budget, der netop er vedtaget, og derfor skal pengene altså omfordeles, hvis politikerne vælger at sætte pengene af til busdriften. Derfor valgte et enigt Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalg at sende sagen videre til behandling i Økonomiudvalget, så flere partier har mulighed for at diskutere sagen.

- Vi synes, at Økonomiudvalget skal prøve at finde finansieringen. Det er en skidt vej at skære på bussen, for det er ikke nødvendigvis borgerne i Hillerøds problem, at regionen ikke kan få deres økonomi til at hænge sammen, og så det skal gå ud over os. Det, synes vi simpelthen ikke, er rimeligt, siger Dan Riise.

Samme melding kommer fra udvalgsmedlem Peter Langer (SF).

- Det handler om en kvart og en halv million de to næste år. Jeg kan ikke forstå, at vi kan genere så mange mennesker for så få penge. Når man tænker på, hvor mange penge vi ellers rykker rundt på, så er det ikke særligt mange penge. Jeg vil mene, at vi skal finde de penge, og det bliver en stor anbefaling fra min side, for der er rigtig mange, der er afhængige af den buslinje, siger Peter Langer.

Hvis både Venstre og SF vælger at stemme for at finde pengene på budgettet, når sagen tages op i Økonomiudvalget i næste uge, har de to partier flertal i udvalget. Sagen skal herefter sendes til byrådet.

S: Vigtigt med bred debat

Hos Socialdemokratiet er Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalgets medlem, Mie Lausten, noget mere tilbageholdende med, om partiet vil kæmpe for at redde driften på 380R.

- Vi synes, det er ærgerligt, men jeg har forståelse for, at regionen også skal have økonomien til at hænge sammen. Det er en del midler, der skal findes, og det kunne være rart, hvis også Gribskov havde bakket op. Det er en stor linje, og det er derfor, vi har valgt at sende sagen videre, så vi får en bred drøftelse af sagen og er tro mod det brede samarbejde, siger Mie Lausten.

Hvis politikerne vælger at overtage driften, øges det kommunale tilskud til kollektiv trafik årligt med en halv million kroner dog med halvårseffekt i 2021. Derfor skal der findes 250.000 kroner på budgettet for 2021, mens der skal laves et budgetønske i 2022 på en halv million kroner.