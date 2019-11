Partier langer ud efter Nye Borgerlige: Læg et budgetforslag frem eller lad være med at pege fingre

Efter noget debat blev Hillerøds budget for de kommende fire år vedtaget af 26 ud af 27 byrådsmedlemmer. Foto: Janne Mulvad

Hillerød - 01. november 2019

Der var ingen overraskelser, da et stort flertal af byrådsmedlemmerne onsdag stemte for og dermed godkendte budget tet for 2020-23.

Socialdemokratiet, SF, Venstre, Radikale, Enhedslisten, Konservative og Dansk Folkeparti præsenterede i begyndelsen af oktober et forlig, og det var de samme partier, der i byrådssalen stemte for budgettet. Kun Mette Thiesen fra Nye Borgerlige står uden for budgetaftalen og stemte imod.

Hvert parti fik lov at knytte kommentarer til budgetaftalen, og efterfølgende var der åbent for debat. Her benyttede flere partier lejligheden til at lange ud efter Nye Borgerliges Mette Thiesen, som ikke selv har lagt et budgetforslag frem.

- Det er nemt nok at stå og pege fingre, når man ikke selv lægger et forslag frem. Vi har selv prøvet ikke at være med i budgetaftaler i en årrække, men vi har lagt budgetforslag frem, så man kan se, at tingene hænger sammen. Det er fair nok, at man ikke vil lægge noget frem, men så skal man holde sig for god til at klandre andre for ikke at løfte ansvaret, sagde Venstres leder Klaus Markussen.

Excel-penge

Forinden havde Mette Thiesen kritiseret budgetaftalen, for den økonomiske bund under budgettet er for usikker, mener hun. Der er blandt andet regnet 80 procent af indtægterne fra befolkningsprognosen med i budgettet, men det kalder Mette Thiesen for »excel-penge«. Derudover kunne partiet ikke gå med til at hæve forældrebetalingen på HFO, ligesom at partiet gerne have set en opnormering på dagtilbudsområdet.

- Der er flere gode ting i budgettet, men når fundamentet er excel-penge, der er røde lamper i forhold til kassebeholdningen, man ikke vil tage ansvar og lave flere effektiviseringer på centraladministrationen, og når man igen i år ikke opnormerer på dagtilbudsområdet, så er det selvfølgelig et budget, som Nye Borgerlige ikke kan tilslutte sig, sagde Mette Thiesen.

Christina Høi Skovdal (S) var uenig.

- Der findes ikke excel-penge, og der findes ikke kolde og varme hænder. Forudsætningen for at vi kan være en kommune, der laver service til borgerne, er, at vi har nogle medarbejdere, der kan sørge for at udskrive pas, sidde i pladshenvisningen og jobcentret og meget mere. Det er for nemt at sige, at vi bare kan tage pengene fra administrationen, og så er alt bedre. Det er det ikke, sagde Christina Høi Skovdal, mens hendes partifælle Louise Colding Sørensen tilføjede:

- Det er 14. gang, jeg skal stemme om et budget, og alle 14 gange har vi skulle spare. Der er ét område, der har holdt for hver eneste gang, og det er centraladministrationen. Det er så nemt at sidde og sige, at de skal spare. De har ikke lavet andet end at spare på rådhuset, sagde hun.

Rikke Macholm (SF) sluttede debatten af med at sige, at administrationen flere gange har været set efter i sømmene af et konsulentfirma for at finde besparelser på området, men der er ikke blevet fundet nogen.

Herefter blev budgetaftalen sat til afstemning, og da kun Nye Borgerlige stemte imod, blev budgettet vedtaget.