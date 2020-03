Gulvene på rådhusets skal slibes, og det bliver de nu og ikke først senere på året.Foto: Allan Nørregaard

Partier bakker op om hjælp til virksomheder

Hillerød - 17. marts 2020 kl. 04:03 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samtlige partier i byrådet bakker op om Hillerød kommunes nye initiativer for at komme virksomhederne til undsætning i denne svære tid. Ved at betale regningerne tidligere og rykke nogle af de planlagte håndværks- og arbejdsopgaver længere frem i kalenderen kan kommunen hjælpe virksomhederne med aftaler i bogen og mere likviditet.

Siden malermester Niels Ole Jensen, ejer af Malerfirmaet 10Kanten A/S, i fredags her i avisen fortalte om de konsekvenser, som coronanedlukningen har for hans firma, har borgmester Kirsten Jensen, forvaltningen og flere byrådspolitikere været i tænkeboks.

- Vi har talt om, hvad vi kan gøre for virksomhederne rundt omkring. Det er regninger bredt set, som der nu bliver set på regning for regning. Vi kan fremrykke betalingsdatoen, så vi hjælper virksomhederne med likviditeten. Derudover har vi lavet en liste over arbejde, som kan fremrykkes. Selvom der er færre børn i nødpasning, så skal den indrettes sådan, at der ikke er nogen smitterisiko. Det er derfor ikke sådan, at man bare kan komme ind i alle kommunale bygninger, men der er fundet nogle opgaver, som godt kan fremrykkes, og det kan være, at vi finder flere, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Det drejer sig blandt andet om, at gulvene på rådhuset skal slibes, at lyset på Trollesbro skal ordnes, og så skal det undersøges, om der kan udbedres pcb på Alsønderup Skole.

Imødekommende træk Flere byrådsmedlemmer har i løbet af de sidste dage henvendt sig med spørgsmål om, hvorvidt kommunen kunne hjælpe virksomhederne. En af dem, der har stillet spørgsmål, er viceborgmester Klaus Markussen (V).

- Vi har noteret os, at andre kommuner prøver at fremrykke betalinger og sørge for, at ting ikke går i stå. Vi kan ikke lave positiv særbehandling af enkelte virksomheder, men med den massive påvirkning, som coronasituationen har på vores virksomheder, så tænker jeg, at det kunne være et godt og imødekommende træk for at række hånden ud til virksomhederne, siger Klaus Markussen og fortsætter:

- Der er masser, der har skrevet til mig, at det her er alvorligt. Det er uden for kommunens rækkevidde at løse de økonomiske problemer, men det, jeg har fået henvendelser om, er, at hvis vi kan gøre noget kommunalt, så skal vi gøre det. Det betyder rigtig meget for mig at få sådan nogle input, siger Klaus Markussen, der håber, at der vil komme flere økonomiske hjælpepakker, blandt andet til de selvstændige.

Ordrene tikker ind Malermester Niels Ole Jensen er glad for kommunens hjælp indtil videre.

- Ordrene er begyndt at tikke ind i dag (mandag, red). Kommunen har virkelig lyttet. Det gør selvfølgelig, at nogle af fyresedlerne er blevet rykket tilbage. Vi har bibeholdt en stor del af arbejdsskare, også på grund af den hjælpepakke, der blev præsenteret forleden. Vi har haft et smil på læben, og det varmer at kommunen tager ansvar, siger Niels Ole Jensen.