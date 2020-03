Parkeringsproblemer i to gader skal undersøges

Hillerød Kommune arbejder videre med at løse parkeringsudfordringerne i det centrale Hillerød. Den seneste parkeringsanalyse viser, at der er ledige betalingsparkeringspladser, mens der er kamp om de gratis parkeringspladser i centrum. Det går især ud over dem, der bor på de små veje i midtbyen - isæt i etageejendomme, og derfor vil politikerne i Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget nu kortlægge problemernes omgang. I første omgang har de valgt Bakkegade og Hansensvej ud, hvor parkeringsforholdene skal undersøges.

