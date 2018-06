Pendlere får flere gratis parkeringspladser

- Vi udvider for at sikre, at når vi lukker bagsiden af stationen for parkering, så har pendlerne mulighed for at parkere der i stedet for. Der bliver også lavet 60 pladser på Byskolen i forbindelse med den nye tandlægeklinik, men der bliver ikke mange af dem, der er til rådighed for pendlerne. Derfor er der brug for flere ved Teglgårdssøen, siger formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget Dan Riise (V).