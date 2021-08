Forsøget med parkeringszoner på Bakkegade og Hasensvej udvides nu til også at omfatte de nærliggende veje. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Parkeringsforsøg udvides til flere veje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Parkeringsforsøg udvides til flere veje

Pilotforsøget med parkeringslicens til beboere og tre timers parkering for alle andre i Bakkegade udvides nu til også at gælde Margrethevej og Vinkelvej.

Hillerød - 16. august 2021 kl. 17:04 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

I otte måneder har beboerne i Bakkegade kunnet parkere døgnet rundt med en beboerlicens i den lille gade, mens der har været max tre timers parkering i gaden for alle andre.

Nu er ordningen blevet evalueret af Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, der på baggrund af høringssvar og andre henvendelser i sidste uge besluttede at forlænge forsøgsordningen i et år og udvide den til Margrethevej og Vinkelvej. Beboerne på Humlehaven havde i høringssvar ønsket, at også de blev omfattet af ordningen, men det sker altså ikke i denne omgang. Om et år skal ordningen evalueres, og det skal endelig besluttes, om den skal udvides med flere veje eller nedlægges.

Glade beboere Beboerne i Bakkegade har generelt været meget glade for ordningen med p-licens, der blev etableret, fordi beboerne oplevede, at det var meget svært for dem at parkere bilen, fordi pladsen var optaget af andre, f.eks. folk, der arbejder i centrum. Ud af knap 150 borgere over 18 år, som har haft mulighed for at modtage en parkeringslicens, er der udstedt licenser til 75, oplyser kommunens forvaltning.

De positive høringssvar fra beboerne i Bakkegade går blandt andet på, at der er mindre trafik i gaden, der er større ro og mindre parkeringskaos, ligesom det er lettere at få en parkeringsplads.

Problemerne er flyttet I flere høringssvar fra beboere på vejene omkring Bakkegade fremgår det, at problemet med parkering nu blot er skubbet til deres veje, blandt andet Vinkelvej, Humlehaven og Margrethevej.

»På Vinkelvej, hvor vi bor, er parkeringsforholdene gået fra at være dårlige til meget dårlige, efter at der er indført tidsbegrænset parkering i Bakkegade. Vi kan mærke et stærkt øget parkeringspres fra bilister uden ærinde på vejen. Vinkelvej er en sidegade til Bakkegade. Det er forventeligt, at bilisterne nu søger hen til de nærmeste alternativer med mulighed for gratis langtidsparkering. Det betyder desværre, at det ofte er umuligt at finde parkering på Vinkelvej for os beboere og eventuelle gæster«, står der i et høringssvar, der er underskrevet af 11 adresser på Vinkelvej.

Forskelsbehandling Blandt de kritiske røster fra de omkringliggende veje er der også nogle, der mener, at kommunen forskelsbehandler borgerne i kommunen, fordi det kun er beboerne i Bakkegade, der kan få en parkeringslicens. En parkeringslicens bør i stedet gives til alle beboere i bymidten, så forholdene er ens for alle.

Ifølge forvaltningen vil en udvidelse af ordningen med parkeringszone og beboerlicens på Vinkelvej og Margrethevej betyde, at det vil blive sværere for beboerne på Helsingørsgade og Langesvej at finde en parkeringsplads. Ikke desto mindre var det et enigt Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalg, der besluttede netop det.

- Vi er ikke færdige med at diskutere, om vi skal udvide projektet til at gælde i nogle zoner rundt om bymidten. Det bliver en opgave for det nye udvalg. Det er svært at drive en by, hvor alle er helt enige. Der er næsten ligeså mange holdninger, som der er huse, siger udvalgsformand Dan Riise (V).