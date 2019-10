Ny gruppeformand for socialdemokraterne bliver Thomas Brücker, der blev valgt ind i byrådet i 2017 med 241 personlige stemmer. Foto: Andreas Corell

Paramedicineren bliver formand

Hillerød - 23. oktober 2019 kl. 14:26

45-årige Thomas Brücker stiller sig i spidsen for socialdemokraterne i byrådet når Christina Høi Skovdal tækker sig fra posten som gruppeformand for socialdemokratiet i Hillerød Byråd. Hun meddelte tirsdag, at hun ikke genopstiller til byrådet i 2021, og allerede nu overlader formandsposten til Thomas Brücker. Han blev medlem af Hillerød Byråd ved valget i 2017, og blev med det samme valgt til gruppenæstformand, hvor han nu rykker en plads op. Og det er han helt klar til, siger han.

- Jeg har været aktiv i politik, også før jeg blev valgt ind, og også fagpolitisk i mange år, hvor det handler om at skabe relationer til nogle, man ikke er enige om, siger Thomas Brücker, der som gruppeformand skal tage sig af en masse praktisk arbejde som tovholder ved møder og koordinering af valgkampen, men også vil skulle føre an i budgetforhandlinger og andre forhandlinger med de øvrige partier i byrådet, hvor S og V har et komfortabelt flertal sammen.

- Jeg synes, at det at finde et bredt forlig og være enige i fællesskabet er bedre end at have et snævert flertal. Selv om man kunne tvinge nogle beslutninger igennem, skaber det bedre muligheder, at man er enige eller kan finde en enighed sammen, siger han, som glæder sig over den brede konstituering i byrådet.

- Jeg tror, det er en rigtig god periode at være borger, fordi vi har et stort, stabilt flertal, som tager fælles ansvar for udviklingen. Men der er ingen tvivl om, at jo bredere samarbejdet er, jo flere kompromiser skal man indgå. Og det er der måske nogen, der har svært ved. Men jeg synes, det er vigtigt at indgå de kompromiser og nogle gange tilsidesætte det, man har hjertet fuld af, for at få det brede kompromis. Og det tror jeg, at jeg vil være god til arbejde for som gruppeformand, siger han.

Thomas Brücker er uddannet paramediciner og blev for nylig valgt til næstformand for Teknik og Service i fagforbundet FOA. I byrådet er han medlem af udvalgene for henholdsvis natur, miljø og klima og for idræt og sundhed.

- Thomas har et hjerte, der virkelig banker for at hjælpe mennesker i vanskeligheder, han er god til at se politiske muligheder for udvikling og forandring, og han er enormt hjælpsom. Jeg er meget glad for, at Thomas er en central del af byrådets arbejde, siger borgmester Kirsten Jensen (S) om den nye formand.

Louise Colding Sørensen overtager posten som næstformand for den socialdemokratiske gruppe.

