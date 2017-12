Send til din ven. X Artiklen: Paramediciner fik plads i byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Paramediciner fik plads i byrådet

Hillerød - 06. december 2017 kl. 05:10 Af Camilla Fræhr Hansen

En hverdag med fart over feltet, blå blink og gule ambulancer er det, som Thomas Brückers hjerte banker for. Faktisk banker hans hjerte så meget for det, at han har valgt at gå ind i politik, for at forbedre forholdene.

- Hvis man synes, at noget skal gøres bedre, så er man nødt til selv at tage et ansvar, og det er det, jeg gør nu, siger Thomas Brücker.

Det er første gang, at Thomas Brücker stiller op som kandidat til byrådet, men på trods af det, fik han med 241 personlige stemmer sikret sig en plads.

- Jeg blev lettet over at være valgt ind, og jeg er overrasket over opbakningen. Der gik lige et par dage, før det rigtig gik op for mig, at jeg var valgt ind, siger Thomas Brücker og fortsætter:

- Jeg er helt ny på den her bane, så jeg går ydmygt til opgaven. Jeg havde ikke lyst til at vente fire år med at stille op, derfor greb jeg chancen nu. Jeg vil være med der, hvor beslutningerne bliver truffet, siger Thomas Brücker.

Men for nogen vil Thomas Brücker måske virke bekendt. For i perioden 2007-2010 var han med i TV2-programmet »Alarm 112«, hvor man som seer fik mulighed for at følge hans arbejde på tætteste hold.

Med en baggrund som paramediciner og brandmand, føler Thomas Brücker sig rustet godt på til at åbne døren til et nyt kapitel i sit liv. Thomas Brücker har siden 1998 været paramediciner og brandmand hos Hovedstadens Beredskab. Han er vant til en hverdag, som aldrig helt er den samme, hvor tonen godt kan være grov og situationerne være barske.

- Jeg har lært at holde hovedet koldt og trække vejret i barske situationer. Jeg er vant til at blive svinet til på mit arbejde, men man tager skjorten på, og så er det ligesom den, folk sviner til, siger Thomas Brücker, som i sin kommende plads i byrådet vil trække på nogle af de erfaringer og kompetencer, han har tillært sig gennem sit arbejde.

- Når vi bliver sendt ud til en opgave, så har man en ide om, hvad det er, men ofte er virkeligheden noget andet, end vi troede, så hvis jeg sætter mig for, hvad der er sket, og hvad jeg skal gøre på forhånd, så har jeg allerede tunnelsyn, når jeg kommer ud til sagen. Det er en af mine stærke sider. Jeg er enormt god til at omstille mig i situationen og finde løsninger. Det finder man ikke umiddelbart bedst ved at planlægge det hele på forhånd, siger Thomas Brücker.

Selvom Thomas Brücker kan drage fordel af sit arbejde, så er det alligevel et stort skift i hverdagen, som han skal vænne sig til.

- Jeg har taget skiftet løbende. Jeg kommer ikke til at opgive mit arbejde. Det holder jeg fast i. For mig er jobbet vigtigt, fordi jeg godt kan lide at køre ambulance. Mit hjerte banker jo for at køre ambulance. Hvis jeg skal kunne repræsentere ambulancefolk for eksempel, så skal jeg også ud i marken og være troværdig. Jeg er nødt til at se, hvad der sker. Jeg kan ikke kloge mig på, hvad der sker bag lukkede døre, hvis jeg ikke åbner og kigger ind ad døren på arbejdspladsen. Det vil jeg også gøre ved andre arbejdspladser fremadrettet, siger Thomas Brücker.