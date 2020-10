Stephanie Schwartzbach og Nicolaj Halberg vandt i foråret TV 2's rejseprogram 'Til Verdens Ende'. Pressefoto

Par vandt tv-program - nu vil de have os offline og med ud i naturen

Stephanie Schwartzbach og Nicolaj Halberg fra tv-programmet 'Først Til Verdens Ende' er begyndt at arrangere offline-walks i hillerødområdet

Hillerød - 31. oktober 2020 kl. 08:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Hillerødparret Stephanie Schwartzbach og Nicolaj Halberg, der i foråret vandt TV 2's rejseprogram 'Først Til Verdens Ende', vil have os til at glemme alt om mobiltelefoner, e-mails, notifikationer og sociale medier - i hvert fald for en stund.

De er derfor begyndt at arrangere vandreture her i hillerødområdet, hvor de opfordrer til at lade mobiltelefonerne blive hjemme eller at slukke dem, så de ikke forstyrrer undervejs.

I tv-programmet 'Først Til Verdens Ende' skulle deltagerne rejse fra Danmark til Singapore uden mobiltelefoner, dankort og kun med kontanter svarende til to direkte flybilletter fra Danmark til Singapore - de måtte dog ikke hoppe på et fly.

Og Stephanie og Nicolaj fra Hillerød kom altså først til Singapore.

"Vi har siden, vi deltog i tv-programmet, integreret den offline del i forskellige aspekter af vores liv. For os handler det i bund og grund om en større bevidsthed om, hvornår vi er online, og hvornår vi ikke er. Eksempelvis har vi taget mobiltelefonerne ud af soveværelset, og vi har også videreført det til vores efterfølgende rejser, så vi også der har været mobilfri det meste af tiden. Som det nyeste tiltag er vi begyndt at arrangere nogle offline-vandreture i Hillerød. Her tager vi folk med ud i den skønne natur i og omkring Hillerød og giver dem et afbræk fra hverdagens stress og jag, e-mails, opkald og notifikationer," fortæller Nicolaj Halberg.

Nytårstur Hillerødparret har allerede været af sted på et par ture.

"Vi har indtil nu afholdt to succesfulde offline-walks i Hillerød. De positive tilbagemeldinger, vi fik fra deltagerne, gav os mod på endnu mere, og derfor har vi arrangeret et 'New Year Walkathon' den 2. januar. Her skal vi i fællesskab gennemføre maraton-distancen på 42,2 kilometer med start og slut i Hillerød ad en rute, der stadig er en overraskelse. Men vi tør godt love, at vi kommer til at opleve noget af den smukkeste natur, vi har omkring Hillerød," siger Stephanie Schwartzbach.

Som optakt til maraton-turen har Stephanie og Nicolaj arrangeret tre træningsture på henholdsvis 22-24 kilometer, 26-28 kilometer og 32-34 kilometer inden den 2. januar. Alle turene er med start og slut fra Cafe Havehuset i Slotsparken i Hillerød.

Det handler om nærvær og tilstedeværelse, når Stephanie og Nicolaj inviterer med på vandretur. Derfor er mobiltelefoner og andet nymodens stads bandlyst på turene. Pressefoto

E-mails kan vente Men hvorfor er det så vigtigt, at vi er offline en gang imellem?

"Vi lever i en verden, hvor vi i mange situationer er nødt til at være online - ofte er det endda en stor hjælp at være. Vi kan nemt lige betale med et swipe på MobilePay, finde vej via en App, og vi kan hurtigt og nemt komme i kontakt med folk via Messenger, e-mails og så videre. Det at være online kan på mange måder være med til at gøre vores liv nemmere og bedre. Det at gå offline en gang imellem handler for os om at være bevidst om sin tilstedeværelse. Vi går offline for at være nærværende og til stede i nuet, så vi kan nyde hinandens selskab, den gode samtale, en lækker middag eller naturoplevelser uden at blive afbrudt af notifikationer, opkald eller sms'er undervejs. Når vi går offline handler det om, at vi ikke ønsker at lade os forstyrre for en stund, og det er det, vi skaber rammerne for med vores offline-walks. E-mails, Facebook og notifikationerne kan godt vente et par timer, mens du plejer dine sociale behov med nærvær, nysgerrighed og motion med os," siger Stephanie Schwartzbach.

"Når vi er afsted, kan vi ikke selv lade være med at gå og hyggesludre, og vi nyder at lære nye mennesker at kende og høre ind til deres historier. Vi forsøger samtidig at være den motiverende faktor, hvis folk får det hårdt, og så sørger vi for at gå forrest, styre tempoet og vurdere, hvornår der skal holdes pause, sådan at deltagerne ikke behøver andet end at møde op og gå med. Hvis folk indimellem har brug for også bare at koble lidt fra, er der også rig mulighed for, at man kan trække sig lidt bagud og bare følge med, mens man nyder stilheden, naturen og sine egne tanker," tilføjer Nicolaj Halberg.

Ikke en konkurrence Og det handler slet ikke om at komme først, når man er på vandretur med Stephanie og Nicolaj.

"Vi har valgt at tage konkurrenceelementet ud af vores ture og i stedet lade fællesskabet fylde. Vi gør vores til at få alle med, og samtidig er der også rig mulighed for, at man bare kan hygge sig ved at tage sin egen vandre-makker med eller finde nye bekendtskaber på vores offline-walks," lyder det fra Stephanie Schwartzbach.

Du kan læse mere om Stephanies og Nicolajs offline-walks på www.offlinetravelling.com eller følge dem på Facebook.